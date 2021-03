Fifa-boss blæser på reglerne og har banet vejen for sin favorit ved afrikansk præsidentvalg

Tre ud af fire kandidater til præsidentposten i Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) har trukket sig ud af valgkampen, der kulminerer i Marokko i dag. Det har de gjort på opfordring fra Fifa-præsident Gianni Infantino, som til gengæld sørger for, at de frafaldne ikke går tomhændede ud af kampagnen, der fører til valg af den sydafrikanske rigmand Patrice Motsepe uden modkandidater.

Schweizeren har med et forslag, som de involverede parter har accepteret, sørget for, at Senegals fodboldpræsident, Mauretaniens fodboldpræsident og Elfenbenskystens tidligere fodboldpræsident alle får fremtrædende poster i CAF.

Den siddende CAF-præsident, Ahmad Ahmad fra Madagaskar, skal erstattes, fordi han ved sportsdomstolen CAS for nylig tabte en appelsag, der bl.a. omhandler ulovligt brug af det afrikanske forbunds midler. Afgørelsen fratager ham retten til at beskæftige sig med fodbold de næste to år.

Afrikanske fodbold støttede ikke Gianni Infantino, da han blev valgt i 2016, men Fifa-præsidenten rejste alligevel året efter flittigt på kontinentet. Det lykkedes dengang at få valgt Ahmad Ahmad som ny CAF-boss i stedet for Issa Hayatou fra Cameroun, som havde været afrikansk fodboldpræsident siden 1988 og var manden, der midlertidigt tog over som Fifa-chef efter Sepp Blatters skandaleafgang, inden han blev afløst af Infantino.

Trods valgkamp og coronapandemi var Gianni Infantino for nylig tilbage på turné i Afrika, hvor han ud over at mødes med en række nationers fodboldledere også mødtes med statsoverhoveder som den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa. Hans søster er gift med Patrice Motsepe, der har skabt sin formue på minedrift, ejer fodboldklubben Mamelodi Sundowns i Pretoria og nu bliver præsident for CAF.