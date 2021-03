Er magien væk? Mestermager Klopp kæmper for, at det ikke skal ende som i hans tidligere klubber

Måske skulle Liverpool ansøge om lov til at spille resten af sæsonens kampe på Puskas Arena i Budapest. Ja, måske lyder det lidt skørt, men der er en vis mening med galskaben. For hvor de engelske mestre i disse uger virker meget sårbare på hjemmebanen Anfield, så har de to ottendedelsfinaler i Champions League mod tyske RB Leipzig spillet i netop den ungarske hovedstad udmøntet sig i to 2-0-sejre.

Senest blev det resultatet tirsdag aften og med samlet 4-0 er Liverpool uden egentlig at imponere klar til kvartfinalen i mesterligaen, og den for tiden sjældne succes er hårdt tiltrængt for både klubben og holdets træner, Jürgen Klopp. For som situationen er lige nu, skal holdet fra Beatles-byen faktisk vinde Champions League for at komme med i næste sæsons udgave.

I den hjemlige Premier League er historien modsat Champions League nemlig en lidt anden. Efter at have vundet det første engelske mesterskab i 30 år, er Liverpool i denne sæson på det nærmeste faldet fuldstændig fra hinanden.

For lige så vild som mesterskabssæsonen var med 99 point efter 32 sejre, 3 uafgjorte og blot 3 nederlag, lige så overraskende og måske endda chokerende er neturen efter sommerpausen.