En revolution af Champions League er på vej. I Danmark ser klubberne skeptisk til

I 18 år har fodboldens Champions League lignet sig selv, men efter alt at dømme er det snart slut. Fra 2024 er det nok farvel til det kendte gruppespil, når et helt nyt format ser dagens lys.

»Jeg mener, at vi er meget tæt på at få min ideelle udgave af Champions League«, sagde Juventus-præsident Andrea Agnelli mandag, da han talte i forbindelse med generalforsamlingen for European Club Association (ECA), som han er formand for – en magtfuld forening, der især taler de største europæiske klubbers sag.

De overordnede rammer om formatet virker til at være på plads, og det er forventet, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vedtager dem på sin kongres til april. I så fald vil det betyde, at gruppespillet forsvinder. Til gengæld vil der opstå en ligastruktur med 36 klubber i Champions League. Agnellis tanke er, at alle så er sikret mindst 10 kampe mod 10 forskellige modstandere, før turneringen går over i en knockoutfase som nu.

Målet for ham er at sikre flere opgør mellem de største klubber, at skabe fornyet interesse for Champions League og i sidste ende generere flere penge.