Dansk drømmestart mod Island sikrer den anden EM-sejr

Den gode danske start på U21-EM i fodbold fortsatte søndag.

Her fulgte Danmark op på den flotte sejr over Frankrig torsdag ved også at vinde over Island, som blev slået med 2-0.

De danske mål blev scoret af Gustav Isaksen og Mads Bech Sørensen inden for de første 20 minutter af kampen.

Sejren betyder, at Danmark nu har gode muligheder for at gå videre til kvartfinalerne.

Avancementet kan allerede blive sikret senere søndag, når Rusland og Frankrig mødes i den anden kamp i gruppen. Ender den med en russisk sejr eller uafgjort, er den danske kvartfinaleplads en realitet.

Vinder Frankrig, ser det stadig godt ud for Danmark, der dog i så fald først får en afklaring onsdag, når de sidste kampe i gruppen spilles. Her møder danskerne Rusland.

Ritzau