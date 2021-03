Troels Bech: Sejr mod Moldova og et skridt imod noget større

Håndboldelskere har i årevis skoset os fodboldentusiaster for et moderat kampprogram sammenlignet med hallernes heftige harpiksfestival. Fodboldens svar har typisk været, at håndbolden ikke har ret mange jævnbyrdige modstandere, og at de mange udskiftninger holder belastningen nede.

Nu har det coronabetingede tætte program med tre kampe på bare seks dage givet Kasper Hjulmand vilkår, der er sammenlignelige med Nikolaj Jacobsens, og så er det værdifuldt med en blød kamp som den midterste. Så stor ros for den planlægning og derfor også for beslutningen om at skifte alle markspillere tre dage efter torsdagens flotte sejr i Israel.