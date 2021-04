Kathrine på 17 er tæt på debut: Fodboldkvinder kommer tidligt på landsholdet, men det kan også være et skidt tegn

Det er gået så hurtigt for Kathrine Møller Kühl, at hun dårligt selv forstår det. Jo, hun vidste da godt, at hun havde talent for at spille fodbold, men at hun nu, i en alder af bare 17 år, kan få debut på A-landsholdet, kommer alligevel bag på hende.

»Det er kæmpestort. Da jeg fik at vide, at jeg allerede nu var udtaget, var det bare helt vildt. Jeg har drømt om det hele livet«, siger Kathrine Møller Kühl.