Comeback: Stor lettelse i fodboldverdenen, der får travlt med at gøre tilskuerklar

De danske fodboldklubber har længe sukket efter godt nyt fra Christiansborg, så der atter kan komme mere liv på de danske stadioner til f.eks. kampe i Superligaen. Det er nu en realitet, at den såkaldte Superligaordning igen træder i kraft fra 21. april, og netop den dag afvikles tre opgør i Superligaen: Lyngby-SønderjyskE, AaB-OB (begge i nedrykningsspillet) og FC Nordsjælland-Brøndby (mesterskabsspillet).

FAKTA Tilskuere på stadion Onsdag 21. april spilles der tre kampe i Superligaen, der igen må have tilskuere. Lyngby Stadion: Maks. 2.400 (17.00 Lyngby-SønderjyskE) Aalborg Portland Park: Maks. 3.800 (19.00 AaB-OB) Right to Dream Park: Maks. 1.600-3.000 Afhængigt af regler for indgange. (21.00 FC Nordsjælland-Brøndby) Vis mere

Lyngby Stadion, der heller ikke før coronapandemien var overrendt af tilskuere, bliver første anlæg, der tager imod fodboldfans, da kampen mod den nykårede pokalfinalist SønderjyskE er sat til start kl. 17.00 Det bliver modtaget med glæde.

»Vi er selvfølgelig glade for udmeldingen (fra Christiansborg, red.). Superligaordningen er en tryg og forsvarlig ordning, og at den kommer i spil nu er meget glædeligt. Vi har endnu ikke hørt nærmere om indholdet af aftalen, og der kan selvfølgelig være nogle småjusteringer. Men umiddelbart forventer vi at kunne lukke omkring 2.400 tilskuere ind fra på onsdag, hvilket betyder, at vi igen kan byde velkommen til alle vores partnere og sæsonkortholdere«, siger adm. dir., Andreas Byder, til klubbens hjemmeside.

I Divisionsforeningen er der også optimisme at spore.

»Vi er rigtig glade for beslutningen, for det er super vigtigt med tilskuere på stadion, så vi kan få genstartet fællesskabet«, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

»Hvis man ikke kunne have sluttet sæsonen med tilskuere, ville det have øget skadevirkningerne. Nu kan vi genetableret relationerne, og selv om vi skal fra 0 til 100 på fem dage, skal det nok gå. Vi var jo lidt begyndt at forberede os på det, selv om vi intet har vidst om aftalen«.

Håb om mindre afstand

Claus Thomsen er dog klar til at arbejde videre for bedre tilskuerforhold i den kommende tid.

»Vi vil meget gerne have gjort noget ved den krævede afstand mellem fans på stadion, for det er meget omkostningsfuldt, når der skal være en meter mellem hver. Hollandske forsøg har jo også vist, at fans ikke kommer i kontakt med ret mange andre end deres egne bekendtskaber under en kamp«, forklarer direktøren.

»Men nu skal vi først have genåbningen på plads, og selv om der står skrevet, at det er en tilpasset Superligaordning, går vi ud fra, at klubbernes eksisterende tilladelser gælder, og at det nye er kravet om coronapas. Ordningen gælder for de tre bedste rækker hos mænd og kvinder, men der er nok ikke mange fra tredje bedste række, der vil benyttet den, da det ikke vil kunne svare sig«.

Divisionsforeningen skal også igen se nærmere på den systematiske smitteopsporing, da det er vigtigt at kunne dokumentere forsvarligheden i at spille fodbold med tilskuere på stadion.

Aftalen er vigtig på sigt

AaB lægger ligeledes stadion til Superligaen onsdag, og aftalen på Christiansborg giver forårsfornemmelser.

»Solen skinner, og der er forår i luften. Vi er så glade for beslutningen, for det er en stor del af vores forretning med fans på stadion, der får en helhedsoplevelse«, siger adm. dir., Thomas Bælum.

»Vi har jo håbet på det her siden september. Stadion er klar, og alle er glade for, at der er blevet arbejdet hurtigt for at få aftalen på plads. Nu kan vi igen sørge for, at der kommer 500 fans pr. sektion ind til en kamp, og vi forventer cirka 3.800 tilskuere på stadion, eller en tredjedel af vores kapacitet. Vi har dog ikke hørt om detaljerne fra Divisionsforeningen endnu«.

Genåbningen for tilskuere skal i økonomisk perspektiv ses lidt længere end den nuværende sæson.

»Isoleret set er der intet overskud i at køre kampe efter disse regler, men det er vigtigt at få afsluttet Superligaen på en god måde, for vi ved af erfaring, at så kommer der flere tilskuere, når den næste sæson starter«, siger Thomas Bælum.

»Nu skal der tørres støv af en masse sæder, men ellers regner vi med samme betingelser som sidst bortset fra, at tilskuerne nu skal kunne præsentere et coronapas ved indgangen. I første omgang åbner vi for vores sæsonkortholdere og sponsorer«.

Der er dækket op til tre retter med fodbold og fans.