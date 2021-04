Nyhedsanalyse: Efter 48 timers magtkamp: Fansene er fortsat gidslerne i giganternes kamp om penge og magt

To af de mest dramatiske døgn i moderne europæisk fodboldhistorie fik en ende sent tirsdag aften. Det var her, de seks engelske storklubber drypvis opgav deres kamp for den nye kontinentale piratliga, Super League. En eksklusiv og lukket liga, der var stiftet af 12 af Europas største og mest magtfulde klubber – og varslede et opbrud med mere end 100 års fodboldtradition, hvor alle klubber kunne drømme om fremtidig storhed og adgang til fodboldens øverste sportslige himmelstrøg.

Men hvor de sydeuropæiske udbrydere – Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Inter og AC Milan – nølede med at trække stikket til Super League, måtte de seks engelske medstiftere hurtigt bøje sig for et massivt pres.

Verdensforbundet (Fifa), det europæiske (Uefa), nationale forbund, spillere, fans, potentielle rettighedshavere og alskens iagttagere fordømte i brutale vendinger. Derfor måtte først Manchester City og siden Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham og Manchester United alligevel melde sig ud af ligaen.

Og onsdag middag kastede en af Super Leagues hovedarkitekter så definitivt den hvide klud, da Juventus-ejer Andrea Agnelli erklærede, at Super League ikke længere kan fortsætte.