Nu skal der måske serveres champagne til leverpostejen: Purung klub leverer sensationen og snupper pokalen

Mandagene i de beskedne klublokaler er, som sportschef Per Nørgaard sagde til DR, ugens højdepunkt. Der serveres nemlig lun leverpostej på rugbrød til spillerne fra FC Thy-Thisted Q.

Men efter fredagens pokalfinale har spillerne fra FC Thy-Thisted Q gjort sig fortjente til en opgradering af cafeteriamenuen. Holdet leverede nemlig en lille sensation i pokalfinalen mod magtfulde Brøndby, da de vandt 2-1 efter en åben slagudveksling i 2. halvleg.

Pokaltriumfen er kronen på værket og historisk for den kun fire år gamle klub.

På Thy Arena i Thisted satte hjemmeholdet sig indledningsvist en smule i respekt hos favoritterne fra den københavnske vestegn, der hurtigt viste, at de ville angribe.

Nanna Christiansens fine indlæg mod bagerste stolpe blev mødt af anfører Theresa Eslund, der var kommet med frem fra sin højrebackposition, men hun sendte sin afslutning lige i favnen på keeper Maja Bay Østergaard. Brøndby-træner Per Nielsen rev sig i sine grå hår, som han dårligt kan få flere af, mens kollegaen på FC Thy-Thisted Q-bænken, Allan Drost, tørrede sveden af panden.

Den meriterede landsholdsspiller Nanna Christiansens havde endnu en glimrende aktion med et indlæg, men Agnete Nielsen sparkede for dybt i bolden, mens de teknisk mere velfunderede Brøndby-kvinder efterfølgende så småt begyndte at sætte sig på begivenhederne med netop Agnete Nielsen og Nanna Christiansen som de mest iøjnefaldende af aktørerne i de velkendte gule bluser og blå shorts.

FC Thy-Thisted Q var kun sporadisk farlige. De fik omkring den halve spillede time dog en glimrende mulighed, da Rikke Dybdahl havde frit skud mod mål, men sparkede alt for svagt på Brøndbys sidste skanse Naja Bahrenscheer. FC Thy-Thisted Q agerede ud fra en solid defensiv, men havde problemer i det fremadrettede, hvor der alt for ofte blev forsøgt spillet langt eller direkte med et hurtigt boldtab som det mest typiske udbytte. Det skulle dog ændre sig.

Nanna Christiansen åbnede 2. halvleg med et nærgående frisparksforsøg, der varslede flere bolde mod Thy-målet, men så tog kampen en drejning. Rikke Dybdahl fik kontrol over bolden på Brøndbys banehalvdel og så, at der var plads i venstre side, hvorfra Malene Sørensen løb i dybden og med en flad afslutning scorede til 1-0 og skabte jubel blandt hovedparten af de ca. 500 tilskuere. Og så var det sidste hår Per Nielsens hoved også på vej mod en gråtoning.

Brøndby gik på jagt efter udligningen mod det velstrukturerede Thy-hold, som i anfører Mathilde Kjeldgaard havde en stærk leder, der gik forrest og var tro mod klubbens bærende værdier: Mod, vilje, sammenhold. Gæsterne pressede og den indskiftede Rebeka Winther havde to muligheder, mens FC Thy-Thisted Q forsvarede sig og lurede på et af de kontrastød, som Lotte Bak var tæt på at score på et kvarter før tid.

Lotte Baks afbrænder kunne være blevet dyr, for Thy-defensiven måtte kapitulere, da Maja Kildemoes fik headet 1-1-udligningen ind efter et hjørnespark kort efter, men Malene Sørensen var knusende effektiv og blev heltinden for de blå- og hvidstribede, da hun tre minutter før tid afsluttede et angreb med at tage et frækt træk, der satte Brøndby-keeper Naja Bahrenscheer skakmat. Derefter kunne Malene Sørensen let sparke ind i et tomt mål og øjne pokaltriumfen.

I sidste sæson tabte Thy-spillerne pokalfinalen mod FC Nordsjælland og måtte skylle leverpostejen ned med gravøl. På mandag suppleres der måske med champagne.

Hvis der ellers er noget tilbage.