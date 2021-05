Endelig, endelig: Desperat jagt på europæisk trofæ sender engelsk klub i lykkeland

Man kan ikke altid købe sig til succes i international klubfodbold, og tirsdag aftens duel i Champions Leagues semifinale præsenterede to fodboldforretninger, der trods en årrækkes enorme investeringer fra primært arabiske oliemilliardærer stadig ikke har løftet europæisk fodbolds mest eftertragtede trofæ. Men nu har i hvert fald Manchester City chancen.

Det første opgør på Parc des Princes i Paris i sidste uge endte med en 2-1-sejr til City, selv om holdet var spillet ud af banen i første halvleg, men hjemmeholdet Paris Saint-Germain (PSG) demonstrerede den aften endnu engang, at holdet for ofte skal bruge alt for mange store chancer til bare at score en enkelt gang.

Tirsdag på Etihad Stadium i Manchester mødte pariserne frem med en viden om, at holdet skulle score mindst to gange for at nå finalen, og det skulle vise sig at være for skrapt et krav, når det samtidig var en betingelse, at hjemmeholdet ikke måtte score.