Tysk træner har på fire måneder skabt et storhold, og hans mesterstykke fælder kongerne af Europa

Da sæsonen startede, havde de færreste nok forventet, at Chelsea 29. maj 2021 skulle være den ene part i Champions League-finalen, og i løbet af sæsonen var der nok heller ikke de store forventninger til London-mandskabet. Men efter en samlet sejr på 3-1 over kongeklubben Real Madrid, de 13 dobbelte vindere af den fineste europæiske turnering, er Chelsea for tredje gang i klubbens historie klar til den store finale.

Chelsea indtog i slutkampen er et vidnesbyrd om, hvor meget et trænerskifte kan betyde, for efter at Thomas Tuchel sidst i januar afløste Frank Lampard på trænerposten hos ’The Blues’, har holdet spillet helt anderledes flot og effektiv fodbold end i den første del af sæsonen.

Samtidig har Tuchel skabt en solid defensiv organisation på holdet, og den var Real Madrid ikke i nærheden af at nedbryde.