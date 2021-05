Chelsea besejrer Real Madrid og sørger for en rent engelsk Champions League-finale

Fodbold. Med en sejr på 2-0 over Real Madrid hjemme på Stamford Bridge spillede Chelsea sig for 3. gang i klubbens historie i Champions League-finalen, hvor modstanderen bliver landsmændene fra Manchester City. Den første semifinale i Madrid var endt 1-1, og dermed kunne Chelsea nøjes med at spille 0-0, mens spanierne skulle score. Det var da også Real Madrid, der havde bolden mest, men kongeklubben havde ikke ideerne til at spille sig igennem det velorganiserede Chelsea-forsvar med blandt andre Andreas Christensen. Det blev til enkelte muligheder, som Mendy i Chelseas mål reddede i fin stil. Når hjemmeholdet angreb var det til gengæld hyperfarligt, og der blev skabt både mange og store chancer mod et tungt og langsomt Real Madrid-forsvar, hvor anfører Sergio Ramos var langt fra fordums styrke. Timo Werner scorede i 1. halvleg til 1-0, da han headede riposten fra landsmanden Kai Havertz’ forsøg i nettet.

Efter pausen nærmest vadede Chelsea i gigantiske muligheder. Hele tre friløbere brændte London-klubben, og træner Thomas Tuchel rev sig i håret. Forløsningen kom i det 85. minut, da Mason Mount på en frispilning fra indskiftede Christian Pulisic bankede den afgørende scoring i mål. Chelsea vandt Champions League i 2012 og kan nu gentage den triumf. For træner Thomas Tuchel er det andet år i træk, han er i finalen. Sidste år stod han i spidsen for Paris Saint-Germain, der tabte til Bayern München. Årets finale spilles 29. maj i Istanbul.

Fodbold. Jannik Vestergaard er klar til lørdagens kamp for Southampton mod Liverpool. Danskeren fik ellers rødt kort mod Leicester efter 10 minutters spil, men hans klub appellerede udvisningen og har nu fået medhold. Det røde kort er blevet annulleret, skriver Southampton på sin hjemmeside. »Et uafhængigt lovudvalg har slettet Jannik Vestergaards karantæne på en spilledag efter en succesrig påstand om uretfærdig udvisning«, skriver det engelske fodboldforbund, FA, ifølge Southamptons hjemmeside. Den danske landsholdsspiller blev vist ud, fordi dommeren vurderede at han som sidste mand fratog Leicesters Jamie Vardy en oplagt scoringsmulighed. Men den vurdering er nu blevet underkendt.

Tennis. Efter nederlaget i singlerækken ved WTA-turneringen i Saint-Malo fortsætter Clara Tauson i doublerækken, og her vandt hun i 1. runde sammen med Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland over det 4. seedede par Andreea Mitu, Rumænien/Lidziya Marozava, Hviderusland i tre sæt med cifrene 2-6, 6-4, 10-6.

Cykling. Efter en konkurrencepause på cirka en måned var Deceuninck-Quick Steps irsk-danske succesduo Sam Bennett og Michael Mørkøv tilbage i aktion, da Volta ao Algarve indledtes med 189,5 km fra Lagos til Portimão. Samarbejdet fungerede fra første færd perfekt, eftersom den 30-årige Bennett susede over stregen som vinder foran hollænderen Danny van Poppel (Intermarché), mens Mørkøv, der havde afleveret ireren perfekt i spurten, havde så meget fart på, at han selv krydsede stregen som nr. 6. Kasper Asgreen var ligeledes tilbage og virkede stærkt kørende frem mod afslutningen, men i den hektiske finale satte han 39 sekunder til og var som nr. 82 den første, der ikke noteredes for samme tid som Bennett.

Fodbold. Premier League-opgør mellem Manchester United og Liverpool, der blev udsat efter en stadioninvasion søndag, skal spilles 13. maj.

Motorsport. For første gang siden sit grusomme uheld i forbindelse med Bahrains grandprix i november 2020 sætter Romain Grosjean sig atter ned i en formel 1-racer, når han 29. juni skal teste en Mercedes årgang 2019 på Paul Ricard. Franskmanden er efter sin karriere i formel 1 nu aktiv i den amerikanske IndyCar-serie.

Fodbold. Ved VM 2006 skrev han sig ind i VM-historien, da han under sin ene strømpe havde gemt et notat med oplysninger om de argentinske spilleres foretrukne steder at placere straffespark. Få minutter senere havde målmand Jens Lehmann snuppet to straffespark og sendt tyskerne i VM-semifinalen.

Nu er Jens Lehmann havnet i unåde, efter have sendt en tekstbesked med racistiske undertoner til Sky Tv-kommentatoren Dennis Augo under Champions League-semifinalen mellem Manchester City og Paris SG. Her skrev Lehmann; ’Ist Dennis eigentlich euer qotenschwarzer’, som på dansk betyder: ’Er Dennis egentlig jeres kvote-sorte’. Dennis Augo, der slet ikke skulle have haft beskeden, da denne var tiltænkt en anden person hos Sky, lagde efterfølgende beskeden ud til sine 81.000 følgere på Instagram. Jens Lehmann har ifølge Ritzau undskyldt, men også fået en fyreseddel i Hertha Berlin, hvor han var tilknyttet som rådgiver.

Håndbold. Den svenske playmaker August Wiger skal de kommende tre sæsoner tørne ud for Sønderjyske. Han skifter fra konkursramte Århus Håndbold.

Fodbold. Fem uger før EM må Finlands landstræner, Markku Kanerva, holde vejret. Han risikerer nemlig at måtte undvære angrebsstjernen Teemu Pukki, der har beskadiget ledbåndet i sin højre ankel. En skanning skal nu fastslå, hvor længe han er ude. Danmark skal møde Finland 12. juni.

Fodbold. Den engelske Premier League regner med, at tilskuerne kan vende tilbage på stadion til de to sidste spillerunder 18.-19. og 23. maj. Ifølge Ritzau tillader den britiske regerings genåbningsplan at klubberne kan benytte 25 procent af stadions kapacitet. Kun hjemmeholds fans vil have adgang til stadion.

Fodbold. Den tidligere norske landsholdsspiller John Carew skal spille med i en kommende norsk Olsen-Banden-film, hvor han skal agere i rollen som den lidt lurvede gavtyv Benny. Det er skuespilleren Anders Baasmo, der spiller Egon, der over for NRK har bekræftet, at han spiller sammen med den 41-årige tidligere Premier League-angriber, der første gang optrådte på film og tv i en rolle som sig selv i 2003. Med 24 mål er den næsten 2 meter høje Carew den mest scorende spiller på det norske landshold de seneste 50 år.

Fodbold. Marco Verratti og Ander Herrera fra Paris SG var oprørte over dommerens sprogbrug i tirsdagens Champions League-semifinale mod Manchester City. Dommer Björn Kuipers opførte sig som lidt af en sprogbølle, mener de.

»Vi taler om respekt for dommere. Dommeren sagde ’fuck off’ til Leandro Paredes. Hvis vi siger det, får vi tre-fire dages karantæne, sagde Ander Herrera efter opgøret ifølge Ritzau til den franske tv-station RMC. Også Marco Verratti følte sig verbalt overfaldet af dommeren. »Han sagde nogle gange ’fuck dig’ til mig. Hvis jeg siger sådan, får jeg karantæne i ti kampe. Jeg taler meget med dommeren, men jeg siger aldrig ’fuck dig’«, sagde den italienske landsholdsspiller.

Genåbning. Når der fra torsdag igen kan foregå idrætsaktiviteter for voksne indendørs, vil det ske med noget mere lempelige kontrolregler end oprindeligt vedtaget. Danmarks Idrætsforbund (DIF) oplyser ifølge Ritzau, at kontrol af gyldigt coronapas fra morgen til aften i idrætsforeningerne alligevel ikke vil være gældende. Kritik fra DIF har således ført til, at DIF regner med at lande en aftale med Kulturministeriet om stikprøvekontrol 1-2 gange om ugen.

Fodbold. Kasper Junker fortsætter med at score mål efter skiftet fra norsk til japansk fodbold. Natten til onsdag debuterede den 27-årige angriber ifølge Ritzau for Urawa Red Diamonds med en scoring efter otte minutter, da holdet mødte Kashiwa Reysol i en pokalkamp. Junker modtog en bold i dybden på et kontraangreb og scorede, da han lagde kuglen ind med et skud ved den fjerneste stolpe. Kampen sluttede 3-3. Pokalturneringen i Japan omfatter et indledende gruppespil.

Olympisk. En længere kø til coronavacciner får nu flere af de danske OL-atleter til at ytre ønske om at modtage en af de skrottede vacciner fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson. Det viser en rundspørge foretaget af TV2. Ni ud af 18 atleter er parat til at tage en af de to skrottede vacciner, viser TV2 Sportens rundspørge. Sejleren Jonas Warrer fra 49eren vil tage vaccinen, selv om det indebærer en risiko. »Det føles absurd at skulle tage en vaccine, som nærmest er værre end sygdommen selv. Men vi ville heller ikke have fået muligheden, hvis det ikke var forholdsvis sikkert, så i sidste ende ville jeg tage den«, siger Warrer til TV2 Sporten.

Løberen Frederik Schou-Nielsen fra det danske hold i 4x100 meter stafet vil takke nej. »Jeg kan sagtens forstå dem, der gerne ville have en vaccine. Risikoen er så relativ lille, men det er også vildt at gamble med sit liv for at få en vaccine«, fortæller Schou-Nielsen til TV2 Sporten. Der er i øjeblikket ikke politisk flertal i Folketinget for at lade OL-atleter springer vaccinekøen over.

Fodbold. Efter adskillige forgæves forsøg er Manchester City omsider nået frem til Champions League-finalen. Dermed er City-træner Pep Guardiola i finalen for første gang siden han vandt trofæet med Barcelona for ti år siden. »Vi kæmpede sammen, og nu er vi i finalen i Champions League. Det lyder godt i mine ører«, siger Pep Guardiola ifølge Ritzau til den engelske tv-kanal BT Sport. »Folk tror, det er let at komme i Champions League-finalen. Alt det, vi har lavet i de sidste fire-fem år, giver nu mening. De her gutter har været stabile hver eneste dag, og det her er bemærkelsesværdigt«. I finalen venter enten Real Madrid eller Chelsea.

Fodbold. Riyad Mahrez scorede to de kontramål for Manchester City, der sikrede en 2-0-sejr mod Paris SG og kantspilleren fra Algeriet scorede dermed tre gange i de to semifinalemøder. Alligevel følte Mahrez behov for først at fremhæve Citys defensive efter den samlede sejr, der bragte City i finalen. »Du er nødt til at have en meget solid defensiv, og det havde vi. Vi indkasserede ikke meget, og derfor er vi i finalen. Det er godt. Nu skal vi først vinde på lørdag for at blive mester (i England, red.), og så fokuserer vi på Champions League-finalen«, siger Riyad Mahrez ifølge Ritzau til britiske BT Sport.

Curling. Det danske kvindelandshold hentede natten til onsdag sin tredje sejr ved VM i Canada, da det i en tæt kamp med Tyskland blev 7-6. Danmark er nu på en syvendeplads i den samlede stilling efter syv kampe. 14 nationer deltager ved VM, hvor alle spiller mod alle i grundspillet. De seks bedste hold går videre i turneringen og kvalificerer sig også direkte til næste års vinter-OL i Beijing.