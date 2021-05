Nazisammenligning skal i glemmebogen: Nu skal tysk fodbold fokusere på to halvgamle redningsmænd

Tysk fodbold har så hårdt brug for gode og opløftende historier.

Spændingen i Bundesligaen forduftede tidligt i foråret, og Bayern München har vundet mesterskabet ni år i træk, coronapandemien har presset en lang række klubbers økonomi til det yderste, og så er tiltroen til de tyske fodboldledere på noget nær et nulpunkt.

I mandags måtte præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Fritz Keller, trække sig fra posten efter mindre end to år som chef. Med en dumdristig kommentar havde Keller i et vredesudbrud under et DFB-møde i slutningen af april kaldt forbundets vicepræsident, Rainer Koch, for ’Freisler’. Og den sammenligning slipper ingen godt fra i Tyskland.

Karl Roland Freisler var naziregimets mest berygtede dommer og præsident for Hitlers domstol for landsforrædere, Volksgerichtshof. Håndlangeren idømte fra 1930’erne og frem til februar 1945, hvor han blev dræbt i et luftangreb på Berlin, over 2.000 personer dødsstraf ved regulære skueprocesser.