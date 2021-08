Europæiske smæk: Midtjyder får ørerne i hollandsk angrebsmaskine

FAKTA Returkampen Tirsdag 10. august tager FC Midtjylland imod PSV Eindhoven i Herning, hvor der er kampstart kl. 20.00 for returopgøret i tredje kvalifikationsrunde til Champions League. Taberen overføres til gruppespillet i Europa League. (Opgøret vises på TV3+)

FC Midtjylland kan godt begynde at forberede sig på at spille i Europa Leagues gruppespil i efteråret. Midtjyderne får nemlig mere end almindelig svært ved at indløse billet til Champions League-gruppespillet for andet år i træk.

Tirsdag aften tabte de danske vicemestre med 0-3 på udebane til PSV Eindhoven efter et hollandsk overtag fra start til slut.

Dermed kommer Bo Henriksens mandskab på en næsten umulig opgave i returkampen i Herning tirsdag i næste uge.

Med til historien om det sløje midtjyske resultat hører, at holdet var ramt af en lang række afbud til kampen af forskellige årsager.

FCM var handikappet

Mikael Anderson, Pione Sisto, Henrik Dalsgaard, Nicolas Madsen og Daniel Høegh sad ude efter at være coronasmittet, og få timer før kampen fik FC Midtjylland at vide, at brasilianeren Juninho havde karantæne på grund af en sag fra Brasilien før sit skifte til FCM.

I tillæg var Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba ikke med, fordi de står foran et salg.

FC Midtjylland mønstrede stadig en stærk startopstilling, men en ret urutineret bænk til kampen.

PSV tog initiativet fra start, men skulle bruge lidt tid på at finde det tempo, der fik knækket midtjyderne.

Efter cirka 17 minutters spil var Raphael Onyedika tæt på at give FC Midtjylland en føring, men hans forsøg gik snert forbi d