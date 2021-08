Først efter massive fanprotester respekterede Brøndbys modstander fodboldannalerne

Man skal have ualmindelig gode øjne for at spotte den lille forskel. På den ene hjemmeside eller trøje står der et, på andre står der … ja, noget andet.

Når de danske mestre fra Brøndby i aften kl. 21. møder det østrigske mesterhold i CHampions League-kvalifikationens sidste runde, så er det et hold med FC Salzburg stående i klubemblemet. I lørdags, da det suveræne mesterhold fra alpelandet sejrede for fjerde gang på stribe i den nye sæson i den hjemlige Bundesliga, var det under navnet Red Bull Salzburg.