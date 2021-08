Landsholdet blæser til angreb med Daramy: Tre sejre på stribe skal sikre den hurtigste vej til VM

Det er kun 48 dage siden, det danske fodboldlandshold på ultradramatisk facon blev sendt ud af EM-turneringen i semifinalen mod England efter et kontroversielt straffespark.

Uha, hvor gjorde det ondt.

Dagen efter nedturen blev landsholdet spredt fra alle vinde og kunne gå på en kort velfortjent sommerferie med familie og venner. Men nu er sæsonen i gang igen. Også på landsholdsplan. Og så er der tid til samling fra på mandag i de velkendte omgivelser i Helsingør. Tilbage til boblen, om man vil.

Kasper Hjulmand har i dag udtaget den trup, der skal prøve at sikre tre nye sejre på stribe, når det går løs i VM-kvalifikationen mod Skotland, Færøerne og Israel 1., 4. og 7. september.

Ny i truppen i forhold til EM er FC Københavns kantspiller Mohamed Daramy, der står foran et skifte til Ajax.

»Han er en spiller, der kan få ting til at ske«, siger Hjulmand om den formstærke og finurlige Mohamed Daramy, der er søn af indvandrere fra Sierra Leone om med spilletid i én af de kommende kampe vil være ’låst’ til det danske landshold.

Rasmus Nissen Kristensen, som spiller i Salzburg og onsdag igen skal møde Brøndby i Champions League-kvalifikationen, er en anden mulig debutant. Philip Billing (Bournemouth) og FCK’eren Rasmus Falk er også tilbage i landsholdstruppen.

Fuld opbakning på lægterne

Hjemmekampen mod Skotlands EM-deltagere – ét point og én scoring ved slutrunden – i Parken er udsolgt og mod Israel kan de røde lamper formentlig også tændes. Fyldte tribuner mod de to knap så prangende modstandere vidner om, at landsholdet, fans og befolkning for alvor har fundet hinanden igen.

»Jeg kan se, hvor mange landsholdstrøjer, der render rundt. Jeg kan kun sige tak«, lød det fra landstræner Hjulmand, da han præsenterede truppen i Parken.

»Vi vil prøve at eksekvere de her kampe med samme glød, som under EM«, lød det fra Hjulmand.

Hvis Danmark vinder de tre kommende kampe, er holdet oppe på 18 point og kan reelt allerede være kvalificeret til VM i Qatar i slutningen af 2022.

»Så er vi i hvert fald tæt på«, som assisterende landstræner Morten Wieghorst sagde i DBU’s transmission på Facebook.

En så tidlig kvalifikation vil sætte endnu en streg under, at det langt fra var en tilfældighed, at landsholdet var så snublende tæt på at spille sig i EM-finalen.