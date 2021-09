Troels Bech: Onsdag aften skete der noget bemærkelsesværdigt på positionen centralt bag angriberen

Onsdag aften vendte det danske herrelandshold tilbage til arnestedet for den varmeste fodboldsommer i 29 år; og gløderne ulmede fortsat. Og selvom den aktuelle sensommer byder på samme temperaturer som i de heftige junidage, er det ikke så meget den meteorlogiske varme men primært den følelsesmæssige, der tog i mod vores fodboldlandshold. For denne sommer har i sjælden grad kaldt på hele følelsesspektret, og vel at mærke i et omfang der tilføjede ’kærlighed’ som en lige så anvendt fodboldterm som ’off side’.

Samme kærlighed var mærkbar – og gengældt – da et fyldt Parken helt uden coronapas, tog imod sommerens semifinalister. Og medens vi var mange, der skævede uroligt ned på det stykke sidelinje, hvor tiden gik i stå 12. juni kl 18.42, virkede spillerne til at have fordøjet den del ganske grundigt. Hver sikkert på sin måde – men også i det fællesskab, der blev så synligt under EM. Ydermere har landstræneren udnyttet de genåbnede grænser og været på rundtur hos langt de fleste spillere. Det var derfor et fattet og fokuseret landshold, der genoptog VM kvalifikationen mod Skotland.

Der var ganske vist indløbet en del afbud i de sidste dage inden denne september-samling – men slet ikke nær så mange som hos modstanderne.