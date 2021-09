»Hvis du spørger Messi og Ronaldo, er jeg sikker på, at de også vil sige ja«: 'Gamle' Ronaldo lovpriser VM hvert andet år. Uefa truer med boykot

Mens en lang række fodboldromantikere har kritiseret ideen om at afholde VM i fodbold hvert andet år i stedet for hvert fjerde, trådte en skare af tilhængere torsdag frem. Heriblandt danske Peter Schmeichel.

»Jeg ville gribe chancen med det samme«, lød meldingen fra Peter Schmeichel om at gøre VM til en mere hyppig begivenhed ifølge Tariq Panja fra New York Times.

Schmeichel var blot et af en perlerække af fodboldens største navne, som på invitation af Fifa-præsident Gianni Infantino var samlet i Doha i Qatar for at »drøfte forslaget« om at gøre VM til en hyppigere begivenhed – som Fifa selv beskriver det i en pressemeddelelse. Infantino mener, at der skal ændringer i landsholdskalendere, da den nuværende model er uholdbar og til skade for fodboldens og spillernes ve og vel.