Et stort dansk hjerte med internationalt hoved er på jagt efter den perfekte kamp

Jon Dahl Tomasson tog et både let og svært valg, da han sagde farvel til assistentrollen på det danske landshold trods udsigt til et EM på hjemmebane i 2020. Siden har han fejret store succeser med Malmö FF, først som svensk mester og årets træner i Allsvenskan og nu med et gensyn med Champions League, hvor Juventus kommer på besøg på den anden side af Øresund i aften.