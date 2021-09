Hvert fjerde år: VM-slutrunden er vokset og har haft fast plads hver sommer hvert fjerde år, men i 2022 afvikles den i november og december

1930-1970. De første 40 år var VM-slutrunderne designet til 16 deltagere, der enten spillede knockout eller gruppespil. Ved de to slutrunder i Sydamerika, i 1930 i Uruguay (billedet) og 1950 i Brasilien, lykkedes det kun at få 13 nationer til at stille op på grund af den lange tur over Atlanten. I 1934 og 1938 blev der spillet knockoutkampe fra starten med den konsekvens, at Brasilien og USA i 1934 tog til Italien og spillede én kamp. Efter 12 års pause blev VM-slutrunderne genoptaget i 1950 med fire grupper, hvorfra vinderne kvalificerede sig til en nyt gruppespil. I 1954 betød et særpræget gruppespil, at de fire hold spillede kun to kampe hver.

1974-1978. Efter turneringens system havde været det samme fra 1958 til 1970, blev der ændret på konceptet til slutrunden i Vesttyskland i 1974. De to bedste fra de fire indledende grupper gik videre til en mellemrunde med fire hold. I 1974 vandt Holland og Vesttyskland (billedet) heldigvis alle deres kampe i mellemrunden og kvalificerede sig dermed til finalen. I 1978 var systemet det samme, men de sidste kampe i mellemrunden blev ikke spillet samtidig. Det havde den uheldige konsekvens, at værtsnationen Argentina, efter Brasilien havde spillet færdig, vidste, at der skulle en sejr på tre mål til i den sidste kamp mod Peru. Det endte 6-0.