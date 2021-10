VM-plan skaber dybe panderynker i DBU: »Det ser svært ud at bekæmpe det forslag«

Opbakningen til et VM hvert andet år ser ud til at være stor. Sådan lyder vurderingen fra Jakob Jensen, direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), som deltog i et digitalt møde, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) holdt torsdag

Det er Fifas idé, og DBU og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kæmper lige nu ihærdigt imod forslaget, men det kan måske ende med at blive en vanskelig kamp at vinde.

»Det peger helt klart i retning af, at Fifa meget tydeligt ønsker sig et VM hvert andet år. Jeg frygter, at Uefa kommer under et stort pres, for der er rigtig mange lande, der kan se en idé med et VM hvert andet år. Min umiddelbare vurdering er, at det ser svært ud at bekæmpe det forslag«, siger Jakob Jensen.