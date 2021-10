VM-klar tidligere end nogen sinde: Sidste skridt er brolagt med ikoniske mål

Så lykkedes det. For sjette gang og for tredje gang i Parken, men aldrig før har det danske fodboldlandshold SÅ tidligt sikret sig deltagelse ved en VM-slutrunde.

Med 1-0-sejren over Østrig i tredjesidste spillerunde er Danmark dels for første gang klar med to kvalifikationskampe tilbage, dels den blot tredje nation, der er kvalificeret efter værtsnationen Qatar og Tyskland, der slog Danmark med et døgn og indløste VM-billetten med 4-0-sejren mandag aften i Nordmakedonien.