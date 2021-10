Minister: Selvfølgelig skal landsholdet tage til Qatar

Danmark er klar til VM i fodbold i Qatar. På grund af de problematiske menneskerettighedsforhold i landet har der længe været diskussioner om, hvorvidt Danmark – og andre lande – burde boykotte slutrunden.

På et åbent samråd onsdag blev kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) adspurgt, om regeringen vil tage initiativ til at skabe en national idrætsstrategi, der skal være med til at klarlægge, hvordan Danmark og dansk sport fremover skal forholde sig til problemstillinger såsom deltagelse i VM i Qatar. Det har flere aktører inden for topsport – blandt andre Dansk Boldspil-Union (DBU) - efterspurgt.

Ane Halsboe-Jørgensen mener, at idrætsorganisationerne skal føre pennen, når det gælder en idrætsstrategi. Men regeringen vil gerne bidrage, hvor den kan, og tage en diskussion om eksempelvis deltagelse i slutrunder i kontroversielle lande på politisk niveau.

Kulturministeren mener dog ikke, at nogle konkrete retningslinjer for fremtidig ageren er vejen frem.

»Det værste, der kan ske, er, at vi laver et eller andet fint stykke papir, som betyder, at næste gang, slutrunder ligger i tvivlsomme stater, så har vi bare et stykke papir. Så tager vi ikke debatten«, siger Ane Halsboe-Jørgensen på samrådet.

»Vi er nødt til at tage den her debat, hver gang et tvivlsomt land får tildelt en slutrunde, ellers bliver prisen ikke dyr nok. Det skal have en omkostning at prøve at ’sportwashe’ (dække over problematikker, red.) sit regime, ved at vi politisk drøfter det, når det sker. Men det skal jo ikke være med vores landshold eller andre atleter som gidsler. Selvfølgelig skal de til VM, og så må vi andre føre udenrigspolitikken, og det skal vi så til gengæld nok gøre«, tilføjer ministeren.

Hun har dog intet imod, at eksempelvis det danske landshold forholder sig til at skulle spille VM i Qatar.

»Det er forbilledligt, at vi har et landshold, der forholder sig til rammerne for deres slutrunde, og i det hele taget hvad sporten bliver brugt til, men det er ikke det samme, som at jeg synes, at vi politisk skal tage dem som gidsler i noget udenrigspolitik«, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvorvidt kulturministeren næste år vil tage til VM i Qatar som repræsentant for den danske regering. Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at det er en blåstempling af Qatar eller forholdene i landet, hvis hun eller en anden