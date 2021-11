Yussuf Poulsen: »Det er ikke normalt at få en ny angrebskonkurrent til 25 millioner euro lige inden en EM-semifinale«

Mellem den buldrende lokalbane og Helsingørs kolde hav træner landsholdstruppen forud for dagens VM-kvalifikationskamp mod Færøerne. Hånd i hånd i cirkler af fem jonglerer spillerne bolde frem og tilbage, mens de tripper over græsset for at tippe bolden i mål midt på banen. Yussuf Poulsen, der er i cirkel med blandt andre Christian Nørgaard og Kasper Dolberg, hujer og råber, hver gang der er point.

Og man forstår godt, hvorfor den 27-årige dansker er kommet tændt hjem til landsholdet. I Tyskland hos RB Leipzig har han ramt en successtime med mål i de seneste tre kampe. Senest i weekenden mod Dortmund, hvor Yussuf Poulsen scorede det afgørende mål til 2-1 og blev matchvinder. Målene kan ses som en tiltrængt succes for Yussuf Poulsen, der har haft svært ved at komme tilbage i startopstillingen i RB Leipzig, efter at han returnerede fra EM-slutrunden.