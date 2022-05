Dansk fodboldklub var en vigtig del af et skjult netværk, der importerer mindreårige afrikanere

Fremad Amager var en vigtig brik for et netværk, der har importeret mindreårige fodboldspillere fra Afrika via Rusland. De nye oplysninger får to af Europas førende eksperter på området til at opfordre verdensforbundet Fifa til at undersøge sagen.