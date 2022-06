»Da startede kaosset. Hver dag, når vi mødte ind til træning, anede vi ikke, hvad der ville møde os«

Næstved Boldklub er tilbage i 1. division, og det er let at mærke i den midtsjællandske by, hvor meget det betyder for de lokale. I små to år så de investorer fra Tyskland og Ghana føre klubben tæt på afgrunden med et væld af middelmådige spillere fra udlandet, utidig indblanding i taktik og holdudtagelse samt en træner, der kørte personlig hetz mod særligt én dansk spiller. Men på kort tid er klubben genrejst – ved at starte forfra med lokale kræfter.