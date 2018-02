Eriksen stråler i dramatisk 2-2-kamp i Torino Danskeren udlignede på frispark i en meget underholdende Champions League-ottendedelsfinale.

Champions Leagues knockoutfase kunne ikke være åbnet med en bedre kamp end Juventus-Tottenham tirsdag aften i Torino.

Opgøret havde masser af målchancer og drama, og med slutresultatet 2-2 skabt via et godt frispark fra Christian Eriksen venter endnu en tæt affære på Wembley i næste måned.

Men det vil være en overraskelse, hvis det ikke bliver Tottenham, der er med i lodtrækningen til kvartfinalerne.

Chokstart for Tottenham

Efter ni minutter havde Gonzalo Higuaín scoret to gange, og en hårdere start kan man nærmest ikke få mod Juventus på italienernes hjemmebane.

Men det fik ikke uventet Juventus til at sætte tempoet lidt ned, og Tottenham kom bedre med i spillet, hvor Christian Eriksen begyndte at vise, hvorfor han er så vigtig en brik i Spurs-manager Mauricio Pochettinos puslespil.

Gæsterne bankede på, og holdet fra London var i den grad også bevidst om, at der måtte scores, hvis returopgøret skulle indeholde det afgørende spændingsmoment.

Juventus-spillerne gik ganske frivilligt med til at lade Tottenham have bolden det meste af tiden og så satse på de omstillinger, som holdet mange gange før har vist stor effektivitet med.

Men Tottenham trykkede stædigt på, og veteranmålmand Gianluigi Buffon måtte demonstrere sin store rutine, da Eriksen spillede Harry Kane helt fri til hovedstød midt i første halvleg.

Heldet var alligevel med Tottenham

Kort efter var englænderne heldige, da Higuaín i en god position foran Tottenham-målmand Hugo Lloris sparkede forbi mål. Et fuldbyrdet hattrick her havde tidligt lukket kampen.

Men opgøret levede stadig fint, for en scoring fra Tottenham ville skabe stærkt forøget intensitet i en allerede meget fin fodboldkamp.

Og hvem andre end Harry Kane slog til, da han for tredje gang fik en mulighed foran Buffon?

Juventus fumlede for en gangs skyld i defensiven, og Kane kunne på en fin stikning fra Dele Alli med stor sikkerhed reducere og understrege, at der skal mere end en chokstart til at fjerne benene under Premier League-holdet.

Eriksen testede også Buffon med et godt langskud, og hjemmeholdets fans var ikke helt tilfredse med den lidt passive indstilling hos deres helte.

Den danske landsholdsspiller var meget veloplagt og leverede en stor indsats som offensiv spilstyrer og chanceskaber.

I halvlegens sidste minut tørrede Douglas Costa Tottenham-forsvarets højre side og fremtvang et straffespark, men hans holdkammerat Higuaín havde ikke den nødvendige ro i hovedet eller fødderne til at gribe den store chance.

Argentineren bragede bolden mod overliggeren, og Tottenham kunne lettet gå til pause. Gæsterne havde stadig chancen for at komme godt ud af dramaet i Torino.

Juventus forsøgte at slå tilbage

Der har formentlig været mest at sige i Juventus-omklædningsrummet, for hjemmeholdet kunne med lidt mere effektivitet have ført større end 2-1. Foran lå 45 meget spændende minutters fodbold og ventede på alle fans af Champions League.

I anden halvlegs indledning blev der skruet op for den fysiske kontakt, og flere spillere måtte til behandling. Intensiteten var som ventet stigende med gode muligheder foran mål for begge hold. Lloris måtte to gange redde Tottenham-forsvaret, da først Federico Bernardeschi og derefter Mario Mandzukic kunne, og sidst nævnte burde, have scoret.

Den tyske dommer Felix Brych fik mere at bestille, og han kom blandt andet i skænderi med Higuaín, der blev straffet med et gult kort.