Champions League: Tottenham skal forsøge at slukke trofætørsten Oppe mod stormagten Juventus skal Christian Eriksen og det lovpriste Tottenham-hold kæmpe sig nærmere det første trofæ i næsten ti år. Ellers risikerer de, at fundamentet smuldrer.

Når den stjerneklædte fodbold i aften ruller i midtercirklen på Juventus Stadium og indikerer, at slutspillet til dette års Champions League-turnering er begyndt, bør der ikke være tvivl om, hvem der er favoritter i opgøret mellem den italienske gigant Juventus og, i hvert fald i europæisk sammenhæng, opkomlingen Tottenham.

Torino-mandskabet har spillet sig frem til to ud af de seneste tre Champions League-finaler. Modstanderholdet fra Nordlondons bedste præstation i turneringen er en kvartfinale i 2011. Juventus har 33 mesterskaber på cv’et, med seks ud af seks mulige siden 2012. Tottenhams seneste daterer sig til 1961. På papiret er det som at høre, om folk helst vil sætte tænderne i en friskbagt stenovnspizza eller en dåse uopvarmede baked beans.

Champions League Ottendedelsfinaler I dag 20.45 (retur 7/3) Basel-Manchester City

Juventus-Tottenham Onsdag 20.45 (retur 6/3) Real Madrid-Paris SG

FC Porto-Liverpool Tirsdag 20/2 20.45 (retur 14/3) Bayern München-Besiktas

Chelsea-FC Barcelona Onsdag 21/2 20.45 (retur 13/3) Shakhtar Donetsk-Roma

Sevilla-Manchester United Vis mere

Mere end noget andet er fodbold dog et øjebliksbillede. Historik er fantastisk, men som mange tilhængere gennem tiden har måttet sande, så er det ikke ens historie, der vinder titler.

Tottenhams seneste trofæ var en 2009-triumf i den – for alle undtagen vinderen – uanselige Liga Cup, men holdets styrke og renommé er kun vokset siden da. Dengang var Harry Redknapp træner, og for første gang i klubbens historie fik han kvalificeret Tottenham til Champions League godt hjulpet på vej af den daværende superstjerne-in-spe, walisiske Gareth Bale.

I dag er manden, der svinger taktstokken, argentiner. Siden 2014 har Mauricio Pochettino løftet Tottenham til nye højder både spille- og resultatmæssigt. Dog stadig uden at have en fysisk pokal at fremvise.

Det vil ikke være forkert at anskue ottendedelsfinalerne mod Juventus for point of no return for Pochettinos velplejede mandskab. Vinder de, vil det cementere dem som tilhørende den europæiske top lige nu. Taber de, kan det blive første skridt mod en åreladning af kvalitet.

Fænomenal præstation

Det skorter ikke på lovprisninger af Tottenham. Følger man mediernes dækning af klubben, er det utvivlsomt et hold, som har vundet mange hjerter hos dem, der beskæftiger sig tæt med fodbold.

En af dem er Dominic Fifield. Som journalist for The Guardian med særligt fokus på fodboldklubberne i London har han på tæt hold været vidne til et hold i rivende udvikling. Ideen om, at Tottenham burde have tilføjet flere trofæer til samlingen siden 2009, køber han ikke.

»At Tottenham overhovedet bliver anset som en topklub uden at have brugt samme obskøne mængder af penge som Manchester City, Chelsea og Manchester United er en fænomenal præstation. Selvfølgelig skal de sikre sig et trofæ på et tidspunkt – jo før, jo bedre – men det er ikke en fadæse, at det ikke er sket endnu«, siger Dominic Fifield.

Med holdets frygtede offensive stamme med Harry Kane, Dele Alli, Heung-Min Son og Christian Eriksen – alle spillere, hvis bedste år i teorien stadig er foran dem – har Fifield en pointe. Den defensive akse er lidt ældre, men med kloge indkøb og omhyggelig talentpleje ser Tottenham også her ud til at være klædt på til at fortsætte udviklingen. Nøglen til trofæskabet ligger hos de profiler, og Fifield mener, at fremtidens succes afhænger af at holde det solide fundament fri for sprækker.

»Når de flytter ind på deres nye stadion til sommer, bliver førsteprioriteten at forhandle nye, lukrative kontrakter med deres profiler. Det er svært at forestille sig, at Harry Kane bliver for evigt, hvis han kan få tre gange så meget i løn ved et klubskifte«, siger Fifield.