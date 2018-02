Eriksen, Bendtner og Fischer har gjort landstræneren glad Åge Hareide er godt tilfreds med, at Christian Eriksen fortsætter i Tottenham og Nicklas Bendtner i Rosenborg, og at de fleste VM-spillere får meget spilletid, hvor de er. Han tror, at Viktor Fischer bliver en gevinst for FCK.

Der har været rygter og store spekulationer om, at Barcelona ville have Christian Eriksen, og at Nicklas Bendtner stod på ønskesedlen i franske Bordeaux. Der var historier om, at Crystal Palace i sidste øjeblik prøvede at få hentet Brøndby-målmanden Frederik Rønnow til England, og Newcastle skal angiveligt have været lun på Nicolai Jørgensen i den hollandske mesterklub Feyenoord.

Landstræner Åge Hareide fulgte spændt, hvad der skete i de sidste dage, mens vinterens transfervindue var åbent. Og da det blev smækket i, drog han nok et lille lettelsens suk. De allerfleste VM-spillere bliver, hvor de er. Og dér bliver de brugt meget. Det er kun et par af Hareides faste VM-spillere, Viktor Fischer og Martin Braithwaite, som har skiftet klub.

Samt Erik Sviatchenko, der spillede en enkelt kamp under Hareide i 2016 og er tilbage i FC Midtjylland som lejesvend. Og det kan i øvrigt ende med, at Brentford-angriberen Lasse Vibe forlader England og tager på ’eventyr’ i en klub i Kina. De kinesiske klubber må (ligesom norske og svenske klubber) også i denne måned hente spillere ind fra udlandet.

Men det er altså vældig tilfredsstillende for Hareide og landsholdet, at Viktor Fischer er kommet til FC København, hvor han givetvis vil få masser af spilletid, som han ikke fik hverken i sidste sæson i Middlesbrough eller i efteråret i Mainz 05 i den tyske bundesliga. Spilletid i deres klubber. Det er, hvad det handler om for de spillere, der skal med til VM-slutrunden i Rusland til sommer.

Det er nødvendigt for os, at vi i fred og ro får tid til at tale med spillerne om VM-forberedelser og fremlægge vores planer og tanker for dem. Derfor rejser vi ud Åge Hareide, landstræner

Fischer bliver en gevinst for FCK

»Viktor Fischer udstråler masser af energi, vilje og spillelyst. Jeg tror, han bliver en gevinst for FCK. Jeg hører, at han gjorde det glimrende, da han debuterede i anden halvleg mod Brøndby, og at fansene var glade for ham«, siger Åge Hareide – som klarer sig bedre og bedre efter at have haft slemme rygsmerter - i telefonen fra Italien.

Spilletid får Christian Eriksen hele tiden i Premier League for Tottenham, hvor han er en af nøglespillerne. Det samme er Nicklas Bendtner i den norske mesterklub.

»Hvis de havde skiftet til endnu større klubber, skulle de nok bruge tid på at finde sig til rette og indstille sig på de nye forhold, og de kunne måske ikke være sikre på at spille hele tiden. Så det er fint, at Christian og Nicklas fortsætter i Tottenham og Rosenborg«, siger Åge Hareide.

Bendtner træner godt i Norge

»Nicklas Bendtner er inde i en stabil periode, hvor han træner godt i Rosenborg og har det fint i Norge. Og det er godt for landsholdet«.

»Når transfervinduet er åbent, sidder man som træner altid spændt og følger, hvad der mon sker. Og det er da blevet vildt med de store summer, der handles for. Pengene flyver rundt, og det er nærmest et stort show«, synes Åge Hareide.

Trænerduo på Europatur

VM-året startede for ham og assistenten Jon Dahl Tomasson med ligalandsholdsturen til Abu Dhabi. Lige nu er landstrænerduoen ved at afslutte en rundtur i Europa. De har været i England og Spanien, Italien og nu Frankrig. De har besøgt og talt med over en halv snes VM-spillere, set kampe og flere steder mødtes med spillernes klubtrænere.