Italiensk Mourinho-fan får sin store chance for at bremse kritikerne Vincenzo Montella skal føre Sevilla frem til succes hele vejen rundt, og først mod Manchester United, hvis han vil blive i klubben.

Den andalusiske storklub Sevilla FC har ambitioner – store ambitioner. Men til tider kniber det med at indfri dem, og derfor har der f.eks. været ni cheftrænere det seneste årti. Nyeste mand til at søge lykken er italienske Vincenzo Montella, og efter en noget ujævn start i jobbet byder onsdag aften på en gylden mulighed for at skabe respekt blandt kritikerne.

FAKTA ONSDAG AFTENS CL-KAMPE Ottendedelsfinaler i Champions League (1. kamp)

20.45 Sevilla FC-Manchester United

20.45 Shakhtar Donetsk-AS Roma

Manchester United med José Mourinho ved roret besøger spaniernes hjemmebane Ramón Sánchez Pijuán i den første Champions League ottendedelsfinale, og en succes her vil genskabe noget af troen på, at Sevilla i denne sæson kan få indfriet i hvert fald dele af ambitionerne.

Meget synlige krav

Sevilla-ledelsen lagde kort før årsskiftet ikke skjul på, at 43-årige Vincenzo Montella, der kom til byen efter et lidt kikset ophold hos AC Milan, skulle sørge for, at Sevilla FC kom langt i Copa del Rey, gjorde det godt i Champions Leagues knockoutfase og sluttede sæsonen på en af de fire Champions League-pladser i La Liga.

Det første ønske er indfriet, for Sevilla er klar til den store spanske pokalfinale 21. april mod Barcelona. Det er sket efter bl.a. to kvartfinalesejre over Atlético Madrid. Onsdag aftens indsats mod United kan give et klart signal om, hvordan den samlede vurnering af Champions League-indsatsen bliver, men holdets præstation i efterårets gruppespil var godkendt efter bl.a. to uafgjorte dueller med Liverpool.

Så er der La Liga-placeringen, og det er nok her, det ser sortest ud for Montella og den tålmodighed, han håber på, at klubledelsen udviser. Lige nu er Sevilla nr. 5 i tabellen, 6 point efter Real Madrid, der endda har en kamp i hånden. Femtepladsen giver ’kun’ adgang til Europa League, hvor Sevilla har rekorden med 5 titler og for længst har indfriet de ambitioner.

Det er sindssygt af klubben, at den udpeger Montella til at tage Berizzos plads Diego Maradona

Tilfreds cheftræner

Med 14 runder tilbage af La Liga er det umiddelbart lidt svært at se Sevilla for alvor blande sig i striden om Champions League-pladserne, men efter pokalsejrene over Atlético var det en tilfreds Montella, der beskrev sit holds formåen og fremtid.

»Det er stort for os alle. Holdets ånd er at have meget offensive spillere som for eksempel Jesus Navas, der har gjort det rigtig godt. Holdet vokser uge for uge, og nu skal den linje fastholdes«, sagde Vincenzo Montella på et efterfølgende pressemøde.

Da Sevilla meddelte, at det var Montella, der skulle afløse den fyrede argentinske træner Eduardo Berizzo, kom den tidligere Sevilla-spiller, Berizzos berømte landsmand Diego Maradona, med en noget anderledes vurdering.

»Det er sindssygt af klubben, at den udpeger Montella til at tage Berizzos plads«, skrev Maradona f.eks. på Instagram.

Respekten for Mourinho

Montellas ledelse af holdet har indtil videre været en tur i rutsjebanen for klubbens fans, der bl.a. har måttet finde sig i store nederlag til lokalrivalen Betis og lille Eibar. Weekendens 2-1-udesejr over bundholdet Las Palmas var anden sejr i streg, men den italienske træner giver ikke ligefrem udtryk for, at han regner med at knække gæsterne fra Manchester.

»Jeg har stor respekt for Mourinho, der er mere en vindertype end alle os andre«, siger Vincenzo Montella i følge goal.com, mens Uniteds defensive midtbaneprofil Nemanja Matic lidt forsigtigt lægger op til en nulløsning i Sevilla.

Forsigtig serber

»Det er vigtigt at få et godt resultat med hjem og ikke lukke mål ind. Det kan blive hårdt, men vi tror på vores egne kvaliteter«, siger serberen til sin klubs hjemmeside. Matic er en vigtig brik i Mourinhos defensive udgangspunkt før netop denne type kampe, hvor hjemmeholdet vil komme blæsende, godt bakket op af over 40.000 tilskuere.

Mourinho siger til manutd.com om skadesituationen i sin trup: »Rashford, Herrera og Valencia har en chance for at blive klar, men jeg tror ikke på Pogba, Rojo, Jones, Fellaini eller Zlatan«.

Det må være godt nyt for Montella, der har haft Simon Kjær tilbage i træning godt en uges tid.