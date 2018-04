Avisreaktioner: »Juventus' frygtelige aften svingede fra drøm til apokalypse« De italienske aviser kan dårligt bære »Juves bitre endeligt« i sidste øjeblik mod Real Madrid, mens de spanske ikke er helt enige om, hvorvidt der var straffe til sidst.

Det var en ubeskriveligt bitter aften for fans af Juventus og italiensk fodbold, da den hæderkronede klub i går røg ud af Champions League på en af turneringshistoriens hårdeste måder.

Efter at have indhentet et 3-0-nederlag fra første kvartfinaledyst mod Real Madrid fik spanierne tildelt et straffespark i tillægstiden på hjemmebanen Santiago Bernabéu.

Et straffespark, der vakte så stor vrede hos den legendariske målmand Gianluigi Buffon, at han gennemførte et verbalt og lettere fysisk overfald på dommer Michael Oliver - og fik rødt kort.

Da Cristiano Ronaldo sikkert scorede fra ellevemeterpletten, var det en realitet: Juventus var ude af Champions League. Igen.

Juventus' hårde forhold til Champions League

Og det er en kendsgerning og et forløb, som flere italienske medier har svært ved at kapere.

»Juves bitre endeligt«, skriver den store avis La Repubblica og konstaterer, at »de sort-hvide blot var et skridt fra at skrive historie«

»Juventus' frygtelige aften svingede fra drøm til apokalypse med elimineringen i sidste sekund og med Buffon, som slutter en vidunderlig karriere med et rødt kort. Han skulle aldrig vinde Champions League. Forbandet er dette trofæ for Juventus, som gennem historien har oplevet at miste det på alle tænkelige måder. Sejren i 1996 imod Ajax er alt for lidt at glæde sig over for Italiens største hold«, skriver La Repubblica.

Store typer pryder forsiden af sportsavisen La Gazzetta dello Sport med teksten »RASERIET OG STOLTHEDEN«.

Kampen for videodommere

Og så lader den ellers Juventus-præsident Andrea Agnelli rase over, at der ikke er indført videogennemsyn af kontroversielle kendelser (VAR) i Champions League - han synes åbenlyst ikke, at Real Madrid skulle have haft straffespark.

»Vi må forholde os roligt og analysere situationen«, begynder de sort-hvides topfigur i La Gazzetta dello Sport, men sætter øjeblikket efter fuld damp på kedlerne:

»Ratificeringen af VAR må fremskyndes i Europa, for her drejer det sig om, hvem der går videre, og hvem der ikke gør. Vi havde i det mindste fortjent forlænget spilletid«, siger han og kaster sig dernæst ud i et hårdt angreb på Uefa’s dommerchef, den legendariske italienske stjernedommer Pierluigi Collina, som er øverste ansvarlig for udvælgelsen af dommere til Champions League:

»Hans forfængelighed ender med indirekte at ramme de italienske hold med dommervalg, som måske skal vise hans egen upartiskhed«, siger Agnelli, som kræver udskiftning på posten hvert tredje år.

»Se bare de uretfærdigheder, som Lazio, Roma og Milano har været udsat for. Det er ikke kun os, som bliver ramt«.

Den spanske uenighed

Mens de italienske medier synes at være enige om, at skæbnen var ubarmhjertig og brutal ved Juventus, er de mere splittede i de store spanske sportsmedier.

Den Real Madrid-venlige avis Marca konstaterer ganske enkelt på forside, at »DER VAR STRAFFE«.

Til gengæld har det Barcelona-orienterede medie et noget andet syn på dommene mod Juventus i Champions League-kvartfinalen:

»ÅRHUNDREDETS TYVERI«.