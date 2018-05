Real Madrid er atter i Champions League-finalen efter 2-2-drama Bayern München pressede forgæves i det sidste kvarter af en forrygende fodboldkamp.

Real Madrid er klar til Champions League-finalen i fodbold for tredje år i træk.

De sidste to års vindere af Europas bedste klubturnering bookede finalebilletten ved at spille 2-2 på hjemmebane mod Bayern München tirsdag aften. Dermed vandt Real Madrid med samlet 4-3.

Franskmanden Karim Benzema har været yderst udskældt for at brænde mange chancer i den hvide trøje, men med begge Real Madrids mål var han tirsdagens helt i den spanske hovedstad.

Kæmpe målmandsdrop til 2-1

Hans anden scoring bliver formentlig gengivet mange gange, men ikke for franskmandens andel i målet. Det var nemlig Sven Ulreichs mageløse målmandsdrop, der tillod Benzema en nem scoring til 2-1.

Siden kom Bayern München tilbage på 2-2, men kunne ikke kapitalisere af flere gode måltilbud.

I kampens begyndelse så det ellers lyst ud for sydtyskerne, som formåede at chokere Santiago Bernabeu allerede i kampens tredje minut.

Her dukkede Joshua Kimmich op ved bageste stolpe, og akkurat som i holdenes første kamp gjorde han det til 1-0.

Det var en lovende start for tyskerne, som på forhånd vidste, at de på grund af reglen om udebanemål var tvunget til at score to gange.

1-1 efter 11 minutter

Bayern München fortsatte med at presse på, men som ofte før slog Real Madrid til ud af ingenting.

Venstrebacken Marcelo slog et indlæg over bagest i feltet, og her kunne Karim Benzema udligne med hovedet.

Udligningen ændrede ikke synderligt ved kampbilledet.

Flere gange måtte Keylor Navas agere redningsplanke i Real-målet. Målmanden var dog prisgivet, da Real Madrid-ejede James Rodríguez brændte en kæmpe chance efter 33 minutters spil.

Colombianeren løb ind i bolden nær målstregen, men han ramte den så skidt, at den endte langt over målrammen.

Hjemmeholdet kunne være bedst tilfreds med 1-1 ved pausen, og i sekunderne efter pausen blev udgangspunktet for en finaleplads endnu bedre.

En gave lige efter pausen

Her udspillede sig en situation, som Bayern-målmand Sven Ulreich får svært ved at komme sig over.

Målmanden fik en halvpresset aflevering mod sig, men i ubeslutsomheden over hvad han skulle gøre, gled han på forunderlig vis forbi bolden.

Den gave kunne Karim Benzema ikke undgå at udnytte, og så var Real Madrid foran med 2-1.

Vikaren for Manuel Neuer har ellers spillet en stærk sæson for de tyske fodboldmestre, men Sven Ulreich må nok forberede sig på spydige sange fra modstandernes fans i de kommende kampe.

Målscoreren undlod at juble

Medspillerne havde trods det fæle kiks ikke givet op, og i det 63. minut blev spændingen for alvor genetableret.

Her scorede James Rodríguez, da han fulgte op på sin egen blokerede afslutning. Colombianeren ville dog ikke juble på hans tidligere - og måske kommende - hjemmebane.

Udligningen var en streg i regningen for Real Madrid, der via en kæmpe chance til Cristiano Ronaldo allerede burde have lukket kampen ti minutter før 2-2-målet. Den ellers evigt målfarlige portugiser svigtede dog.

Bayern satsede på at fremtvinge et tredje mål. Den tyske satsning gav chancer i begge ender, men ingen af dem blev udnyttet.

Ritzau