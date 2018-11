Kun en klassisk magisk aften på Anfield kan redde Liverpool i Champions League Paris SG vandt 2-1 over Liverpool, der nu er under et velkendt voldsomt pres inden sidste spillerunde.

Hvem er videre? Klar til 1/8-finalerne inden sidste spillerunde Gruppe A: Atlético Madrid, Dortmund Gruppe B: Barcelona, Gruppe C: - Gruppe D: FC Porto, Schalke Gruppe E: Bayern München, Ajax Gruppe F: Manchester City Gruppe G: Real Madrid, Roma Gruppe H: Juventus, Manchester United

I sidste sæson, da Liverpool FC nåede helt til Champions League-finalen, men måtte overlade sølvtøjet til Real Madrid, tabte manager Jürgen Klopps mænd blot en af seks kampe på udebane.

Men i denne sæson er samtlige tre ture til det europæiske fastland blevet tabt. Og nederlaget onsdag aften – 1-2 i Paris til den franske Qatar-betalte milliardtrup – er et af de mere omkostningstunge. For nedturen mod PSG, der kun blev værre af, at Napoli vandt det andet opgør i gruppe C på hjemmebane mod Røde Stjerne Beograd 3-1, gør, at de rødblusede fra den traditionsrige og stolte havneby skal komme fra baghjul i en gyserforestilling i sidste spillerunde på Anfield mod Napoli 11. december.



Efter femte spillerunde topper Napoli gruppe C-tabellen med 9 point foran PSG med 8 mens Liverpool har 6 point og Røde Stjerne har 4. Et Liverpool-avancement vil – da Liverpool tabte det første opgør i Napoli 1-0 – derfor kun ske, såfremt Liverpool vinder. 1-0 er nok, men 2-1 er for lidt, da italienerne så vil være bedre indbyrdes på udebanemål.



Overblik: Resultater og stillinger i Champions League

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan i arkiverne finde inspirerende eksempler på, hvordan tidligere Liverpool-hold har leveret på grænsen til det umulige på de såkaldte magiske europæiske aftener på hjemmebanen Anfield.



Og der er et bugnede arkivudvalg at gå ombord i for Liverpool-mændene efter nederlaget i Paris, der kom i stand via scoringer af Juan Bernat og Neymar til 1-0 og 2-0, inden James Milner kort før pausen fik reduceret på et straffespark begået af en klodset Angel Dí Maria. Efter pausen fungerede tingene en smule bedre for Liverpool-holdet, men udligningen mod pariserne, der kun i den første halve time var bedre end gæsterne, kom aldrig.



Den historiske magi og dramatik på Anfield

En af de første store europæiske aftener på Anfield, som fans husker, var i 1977, da Liverpool efter at have tabt den første kvartfinale mod franske Saint-Etienne 1-0 kom under voldsomt pres ved stillingen 1-1 med lige under 40 minutter tilbage af returopgøret. Men Liverpool sejrede 3-1 på et mål ’verdens bedste 12. mand’ – David Fairclough. De seneste af slagsen var i sidste sæsons kvart- og semifinaler, da Manchester City og Roma blev slået henholdsvis 3-0 og 5-2.



Derimellem ligger et hav af mindeværdige opgør som eksempelvis 8-0-sejren over Besiktas, der i efteråret 2007 sendte Liverpool videre til knockoutfasen, og en højspændt 1-0-semifinale mod Chelsea et par sæsoner tidligere, da Luis Garcia fik anerkendt et altafgørende ’spøgelsesmål’.



Flere af de mest mindeværdige Liverpool-præstationer på hjemmebane i Europas mest fornemme klubturnering faldt i øvrigt i sæsoner, hvor mændene fra Anfield endte med at gå hele vejen – i 1977, da det første mesterholdstrofæ blev vundet og i 2005, da Liverpool skrev et andet stykke bemærkelsesværdig fodboldhistorie ved at vende en 0-3-pausestilling mod AC Milan til sejr i straffesparkskonkurrence.