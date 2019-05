Liverpool dominerede, men Barcelona havde den argentinske troldmand

FOR ABONNENTER

Liverpools spillere skal i de kommende dage nok bruge en del ressourcer på at komme sig over den mentale lussing de fik ud af deres visit i den catalonske fodboldkatedral Nou Camp onsdag aften. For efter at have domineret Champions League-semifinalen på udebane mod mægtige FC Barcelona måtte det engelske storhold alligevel indkassere et nederlag på hele 3-0, og dermed er mulighederne for at nå finalen meget vanskelige ud for det engelske hold.