FCK tager stensikker sejr i Wales på vej mod Champions League

Skader til Rasmus Falk og Pieros Sotiriou i 2-0-sejr over The New Saints fra Wales i kvalifikationen til gruppespillet i Champions League.

Med en sejr på 2-0 ude over The New Saints fra Wales fik FC København et solidt resultat og en god start i Europa.

Der var tale om den første kamp i anden runde af kvalifikationen til Champions League, og der venter dermed en på papiret overkommelig returkamp i Parken om under en uge.

Tirsdagens kamp blev overskygget af to skader til københavnerne, som måtte udskifte både midtbanespilleren Rasmus Falk og angriberen Pieros Sotiriou.

Inden sin skade nåede Pieros Sotiriou dog at score til 1-0 efter 18 minutter, da cyprioten strakte sin højre fod frem og fik bugseret et fint indlæg fra debutanten Karlo Bartolec i nettet.

Bartolec havde fået chancen på pladsen som højreback hos FCK, og den tidligere FC Nordsjælland-spiller viste gode takter.

Efter 35 minutter lagde Rasmus Falk sig frustreret ned og bankede i kunstgræsset. Kort efter udgik Falk med en skade, og Carlos Zeca kom på banen i stedet.

Hensysløs tackling

Waliserne viste kun ved få lejligheder farlighed, som da hjemmeholdets midtbanespiller Daniel Redmond fyrede et forkølet skud afsted. Men han ramte et par meter ved siden af FCK-målet.

I anden halvleg fordoblede Robert Skov føringen ved at udnytte et straffespark.

Kort forinden var Sotiriou blevet tacklet hårdt og hensynsløst på anklen, og angriberen kunne ikke fortsætte. Ind kom Viktor Fischer.

Så sejren i Wales havde sin pris for FCK, som rejser hjem til Danmark med et stramt kampprogram i sigte.

På lørdag venter AC Horsens på udebane, mens The New Saints på onsdag gæster København i returkampen.

Hvis FCK som ventet vinder samlet over waliserne, så venter et opgør i tredje runde af kvalifikationen mod vinderen af kampen mellem serbiske Røde Stjerne og HJK Helsinki fra Finland.

Onsdag tager Røde Stjerne imod finnerne i det første af to opgør.

