Danskere indsamler 13 millioner kroner til flygtningehjælp 12.000 frivillige danskere indsamlede søndag 13 millioner kroner for Dansk Flygtningehjælp.

Nødhjælpsorganisationen Dansk Flygtningehjælp indsamlede søndag 13 millioner kroner til den årlige landsindsamling.

12.000 danskere var på gaden for at samle ind til flygtninge i nærområderne.

Pengene går i år blandt andet til flygtninge i og omkring Syrien, Yemen og rohingya-familier, der er samlet i verdens største flygtningelejr i Bangladesh. Rohingya-familierne er flygtet fra Myanmar, hvor de bliver forfulgt.

Generalsekretær Christian Friis Bach er stolt over resultatet. Han mener, at Danmark står sammen for at hjælpe flygtninge.

»Uanset politisk ståsted er de fleste danskere enige om, at vi skal hjælpe mennesker på flugt i nærområderne. Det har titusindvis af danskere vist i dag, og det er jeg meget taknemmelig for, siger Christian Friis Bach.

Resultatet fra indsamlingen er faldet i kroner og øre siden sidste år. Generelt har det de seneste år været en tendens, at danskerne giver mindre og mindre til nødhjælp.

Sidste år indsamlede 14.000 frivillige 15 millioner kroner til organisationen. Endnu bedre gik det i 2016, hvor man indsamlede 18 millioner kroner. i 2015 blev det til 20 millioner kroner.

Det slår dog ikke Christian Friis Bach ud.

»Jeg vil gerne sige tak til hver og én, der har bidraget til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling. Jeg kan garantere, at de penge kommer til at gøre en livsvigtig forskel for nogle af verdens mest udsatte mennesker, siger han.

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største humanitære organisation og hjælper mennesker på flugt i mere end 35 lande.

