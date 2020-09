Loven giver forsvarets spioner vide rammer for at dele oplysninger med USA – også om danskere

Den dramatiske sag med hjemsendelse af topchefer i Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet, der har sendt spiontjenesten ud i en historisk krise, handler om flere forhold. Men centralt står ifølge Politikens oplysninger en uenighed om, hvorvidt et årelangt samarbejde med USA har muliggjort overvågning af borgere i Danmark.

Kilder fra flere sider bekræfter, som Politiken skrev fredag, at samarbejdet handler om overvågning af internettet og anden datatrafik. Det sker fysisk ved at aflytte fiberkabler, som bevæger sig tværs over Europa og Atlanterhavet igennem Danmark.

Skiftende danske regeringer har aldrig officielt bekræftet et sådant samarbejde, som først blev offentligt kendt i 2013, da whistlebloweren Edward Snowden lækkede dokumenter fra den amerikanske efterretningtjeneste NSA. Dengang nøjedes daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) med at konstatere: »Vi har ikke grundlag for at tro, at der har været udført ulovlige afhøringsaktiviteter mod Danmark«.

Ifølge Politikens oplysninger har Tilsynet med Efterretningstjenesterne siden sin oprettelse i 2014 kendt til, at der sker en overvågning af internettraffikken, som går igennem Danmark. I 2018 og 2019 har en eller flere whistleblowere imidlertid delt oplysninger, som fundamentalt har ændret spiontilsynets opfattelse af samarbejdet med NSA. Det vil tilsynet hverken be- eller afkræfte.