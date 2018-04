Genvej til Champions League - eller straf: Få overblikket over aftenens Europa League-kampe Af de otte kvartfinalister i Europa League er kun én så godt som sikker på at være med i Champions League i næste sæson.

Den engelske storklub Manchester United har for længst udspillet sin rolle i de europæiske turneringer i denne sæson, men alligevel gør syv af de otte kvartfinalister i Europa League klogt i at se et års tid tilbage i fodboldkalenderen og registrere, at manager José Mourinhos United-tropper sikrede sig adgangsbillet til denne sæsons Champions League ved netop at vinde Europa League.

Europa League Kvartfinaler Returkampe, i aften kl. 21.05 CSKA Moskva-Arsenal (1-4) Marseille-Leipzig (0-1) Salzburg-Lazio (2-4) Sporting-Atlético Madrid (0-2)

For blandt de otte resterede mandskaber i lillebrorturneringen er det kun spanske Atlético Madrid, der med nogenlunde ro i sindet kan sige, at de er så godt som sikre på at spille med i Champions League i den kommende sæson. Atlético skal blot vinde en af deres resterende syv kampe i den spanske liga for at booke plads i det fine selskab og være sikker på at sætte sig på en af de fire spanske pladser i mesterligaen til efteråret. Modstanderen Sporting fra Lissabon er derimod på et sidespor i deres hjemliga liga, hvor Benfica og FC Porto kører parløb om titlen og dermed om Portugals ene direkte plads i Champions League samt pladsen i kvalifikationen.

Engelske Arsenal kan med en samlet sejr i Europa League i denne sæson sikre, at England for anden sæson i træk får fem hold med i Champions League. London-mandskabet er med 18 point tilbage at spille om i Premier League 13 point efter 4.-pladsen og skal som modstanderen CSKA Moskva satse alt på Europa League. Russerne er på hjemligt græs ude af pokalræset, som er et anliggende mellem Spartak og Lokomotiv – og hænger med næb og kløer fast i 3.-pladsen, der udløser plads i Champions League-kvalifikationen.

Tyske Leipzig med Yussuf Poulsen, der møder franske Marseille, er ligeledes i en trekamp om Bundesligaens 4.-plads og dermed direkte CL-kvalifikation, mens Marseille ligger side om side med Lyon og kæmper om den franske 3.-plads, der giver kvalifikationskampe, efter suveræne Paris SG og Monaco.

Endelig er der Lazio fra den italienske Serie A. Romerne er i øjeblikket nummer 3 med samme pointantal som nummer 4, ærkerivalerne og Champions League-heltene fra AS Roma. De to klubber (60 point) presses bagfra af Inter, der har 59. Lazios Champions League-skæbne kan lide et gevaldigt tilbageslag på søndag, når der er derby i Rom. Og i sidste spillerunde i Serie A kan Lazio ryge ud i en alt-eller-intet-kamp mod Inter. Forinden skal Lazio-holdet dog lige forbi Salzburg fra Østrig i Europa League.

Salzburg fører den østrigske Bundesliga komfortabelt, men den bjergrige nation ligger langt tilbage på Det Europæiske Fodboldforbund koefficientliste og kan kun komme med i næste sæsons Champions League via kvalifikation – eller ved at vinde Europa League-turneringen, som den tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson i 2011 beskrev som en straf, man får, når man ikke er kan være med i Champions League.