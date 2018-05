Europa League-finale: Olympique de Marseille har genvundet sin tabte stolthed

Ifølge en lokal legende tog politiet et billede af direktørernes loge på det moderne stadion med 67.000 pladser, når de skulle have overblik over nye og gamle bandeledere. For de sad der alle sammen som klubbens æresgæster.

Tilhængere under kontrol

Nu er disse bånd brudt, og klubben har lagt flere spilleragenter, herunder et par store navne, totalt på is. Forholdet til de store supporterklubber er også normaliseret. Under de tidligere ejere havde de ret til at sælge 40 procent af billetterne. Modydelsen var officielt, at de skulle stå for underholdningen på tilskuerpladserne.

»Reelt handlede det også om, at vi skulle holde justits blandt de mest urolige tilskuere«, indrømmer et tidligere medlem af gruppen Dodgers. Tilhængerklubberne beholdt selv en stor del af indtægterne, hvilket fik korruption og småkriminalitet til at udvikle sig, og klubben gik glip af store indtægter.

Men klubben gør alligevel alt for at skabe et godt forhold til supporterklubber som Winners og Dodgers med flere tusinde medlemmer.

»Ledelsen af klubben har brug for os. For uden os ingen tifoer, ingen sange, ingen stemning. Og den helt specielle stemning er det, hele byen og millioner af franskmænd elsker os for«, siger Kamel Z. fra Winners.