Brøndby går igen helt ned mod Genk Brøndby tabte torsdag 2-4 til Genk og går glip af Europa League-gruppespillet efter stort nederlag samlet.

Gruppespillet i Europa League bliver uden Brøndby IF i denne sæson.

Det stod klart, efter holdet på hjemmebane torsdag tabte 2-4 til belgiske Genk i det andet playoffopgør om en plads i gruppespillet.

De forsvarende danske sølvvindere tabte den første kamp i Belgien med 2-5, og det blev dermed til en samlet øretæve på hele 4-9 til Brøndby.

Brøndbys defensiv havde igen store problemer med de teknisk stærke belgiere, som kom til en lang række chancer på Brøndby Stadion.

Med det klare nederlag i første kamp så det på forhånd tæt på umuligt ud for Brøndby at vinde samlet, og håbet om et comeback led tidligt i kampen et knæk.

Gæsterne fra Genk satte sig på begivenhederne fra start og kom til flere store chancer, og Ruslan Malinovsky kunne efter et kvarter score til 1-0.

Både Brøndby og Genk skabte godt med chancer, og efter en god halv time scorede først Genks Dieumerci Ndongala og dernæst Brøndbys Kamil Wilczek inden for samme minut.

I anden halvleg var der fortsat en masse chancer foran begge mål, og efter knap en times spil fik Brøndby-anfører Johan Larsson udlignet til 2-2.

Stillingen holdt dog kun en god håndfuld minutter, så scorede Genks Sebastien Dewaest til 3-2 efter hjørnespark.

Målet slukkede alle håb om Brøndby-avancement, og mens holdet fortsat gik efter flere scoringer, var det i stedet gæsternes Mbwana Samata, som lukkede kampen med sit mål til 4-2 kort før tid.

Brøndby kan dermed rette fokus mod Superligaen, hvor holdet ligger nummer tre efter syv runder.

ritzau