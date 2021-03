Agger og Jacobsen er HB Køges nye trænerduo: »Vi har relativt tidligt vidst, at vi skulle kaste os ud i noget sammen«

De tidligere landsholdskolleger Daniel Agger og Lars Jacobsen skal udgøre en ny trænerduo i HB Køge.

Det oplyser 1. divisionsklubben onsdag på et pressemøde.

Lars Jacobsen siger, at duoen gennem mange år har vidst, at de en dag skulle ende op som trænere for samme hold.

»Vi har relativt tidligt vidst, at vi skulle kaste os ud i noget sammen«.

»Det handler om timing og finde det rigtige projekt. Jeg kan mærke, at jeg har savnet det her«, siger Lars Jacobsen.

Agger får titel af cheftræner, mens Jacobsen bliver First Team Coach.

Tilsammen har de spillet 156 landskampe for Danmark, men duoen har ikke prøvet kræfter med et trænerjob på topplan før nu.

Daniel Agger er født 12. december 1984 i Hvidovre.

Forsvarsspiller.

Fik debut på det danske landshold i 2005.

Har siden spillet 75 kampe for A-landsholdet, hvor han også var anfører. Har scoret i alt 12 landskampmål. Forinden spillede Daniel Agger også på U20- og U21-landsholdene.

Spillede i Brøndby fra 2003-2006. I 2005 var han med til at vinde mesterskabet, som stadig er Brøndbys seneste.

Skiftede til Liverpool i 2006, hvor han i perioden frem til 2014 optrådte 232 gange og scorede 14 mål i løbet af de otte et halvt år.

I august 2014 blev det officielt, at Agger skiftede tilbage til Brøndby på en toårig kontrakt.

29. maj 2016 meddelte Agger på et pressemøde, at han stoppede den aktive karriere ved sit kontraktudløb efter sæsonen. Samme dag spillede han afskedskamp mod Sønderjyske.

Daniel Agger har vundet danske priser som årets spiller 2012 og årets U21-talent 2005.

Agger er medejer af flere forskellige virksomheder heriblandt kloakfirmaet Kloagger, tatoveringsplatformen Tattoodo og værtshuset Center Pub i Hvidovre.

Det er fem år siden, at Agger indstillede sin aktive fodboldkarriere, der blev afsluttet i Brøndby. Det var også her, at det hele tog fart for midterforsvareren, der senere blev solgt til Liverpool.

Den karismatiske fodboldspiller med de mange tatoveringer spillede otte fulde sæsoner i Liverpool, inden han i 2014 vendte retur til Brøndby, hvor han tog en ny tørn frem til 2016.

Sideløbende med klubkarrieren har den nu 36-årige Agger spillet 75 landskampe for Danmark.

Afsluttede karrieren i Brøndby

Agger har ingen erfaring som træner på topplan, men den tidligere landsholdsanfører har store ambitioner.

»Jeg har brug for det pres, som man kun kan få på en fodboldbane«.

»Det er umuligt at sammenligne med noget andet. Jeg er et ekstremt konkurrencemenneske, og jeg går efter at komme så langt, jeg kan«, siger Daniel Agger.

Den fem år ældre Lars Jacobsen har spillet seks landskampe mere end Agger. Fynboen indledte karrieren i OB, men blev i en ung alder solgt til HSV Hamburg.

To gange nåede han også at repræsentere FC København. Det blev også til ophold i flere engelske klubber - blandt andre Everton, Blackburn og West Ham.

Lars Jacobsen indstillede ligesom Agger den aktive karriere i 2016.

Cheftrænerjobbet i HB Køge er blevet ledigt, efter at det tirsdag blev meldt ud, at Auri Skarbalius stopper i jobbet. I stedet tiltræder Skarbalius en stilling som teknisk direktør i Capelli Sport, der ejer HB Køge.

Med Skarbalius ved roret har HB Køge booket en plads blandt de seks bedste hold i 1. division. Holdet er dog lige nu langt fra at sikre sig oprykning til Superligaen.

Ritzau