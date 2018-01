Manchester United har fået en ny helt Jesse Lingard er først som 25-årig for alvor brudt igennem.

I en tid hvor det kan være svært at finde lokale islæt med bare en smule tilknytning til det geografiske område en klub ligger i, er lidt hjemmedyrket talent som regel altid et populært krydderi blandt tilhængerne. Således også i Manchester United, hvor det i nyere tid ellers også er ved at blive en vane at investere sig til succes med kolde kontanter fremfor effektivt talentarbejde.

Marcus Rashford sprang op som en trold fra en æske og scorede to gange i sin debut mod FC Midtjylland i Europa League i foråret 2016. Resten er historie – og sådan er det også ved at blive for den 20-årige United-angribers fem år ældre klubkammerat Jesse Lingard. Men mens Marcus Rashford var en decideret komet, der før gennembruddet nærmest kun var kendt i United-kredse og af engelske ungdomslandstrænere, så har Jesse Lingard været noget længere undervejs og har måttet kæmpe sig helt frem i rampelyset.

Lingard, der i denne sæson foreløbigt har udmærket sig med 10 mål i 26 kampe – og med flere ekstremt spektakulære som 75 meters-soloturen mod Watford og hælscoringen mod Burnley – er som 25-årig nu brudt igennem som førsteholdsspiller, og skal man opgøre en liste over Premier Leagues i øjeblikket mest formstærke spillere og de spillere, der har gjort størst fremskridt i denne sæson, er det svært at komme udenom Manchester United-manden.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Jesse Lingard fejrer sin matchvinderrolle i storkampen mod Arsenal 2. december.

Og Manchester United-manager José Mourinho, der gerne vil have en bredere trup og have flere penge til rådighed for at kunne matche særligt Manchester Citys investeringer, er da også mere end tilfreds med, at Lingard omsider har fået et gennembrud i en relativ sen alder.

»Nogle spillere er ikke i stand til at tage det sidste spring opad. En ting er at være et ungt talent, en anden er at udvikle sig til en god spiller«, forklarede José Mourinho til Sky Sports efter Lingards 10. sæsonscoring i opgøret mod Everton nytårsdag.

Pligtopfyldende

José Mourinho forklarer, hvorfor Lingard er ved at nå toppen.

»Han er mere stabil og han er god til at omstille sig. Han læser spillet bedre og forstår sig virkelig på de forskellige positioner«, siger Mourinho om den 1,75 meter høje offensivtype, der bruges på samtlige offensive pladser, men som udgangspunkt er kantspiller med licens til at trække ind i banen.

At Jesse Lingard nu lige pludselig ikke kan tænkes væk fra Manchester United lå ellers ikke i kortene. Han debuterede i efteråret 2014, men efter den ene kamp fulgte en slem knæskade og karrierens fjerde udlejningsperiode. Det fire måneder lange ophold i Derby i den næstbedste engelske række var med til at modne Lingard, der i den efterfølgende 2015/2016-sæson så småt begyndte at samle spilletid og erfaring til cv’et, som han boostede gevaldigt ved at blive matchvinder i Manchester Uniteds FA Cup-finaletriumf mod Crystal Palace.

Trods status som Wembley-helt var der vedvarende kritik af den løbe- og placeringsstærke Lingard. Ordinær, overvurderet og overbetalt (angivelig ugeløn ca. 900.000 kroner) var ord, der gik igen hos tv-kommentatorer, eksperter og sågar også på fanfora. Måske fordi han egentlig bare er som fodboldspillere er flest – en pligtopfyldende type, der blot prøver at udfylde den rolle, træneren beder ham om at indtage.

Han er bygget som den tidligere franske landsholdsspiller Jean Tigana Alex Ferguson

Én person vidste fra start, at Jesse Lingard ville sætte varige aftryk i Manchester United. En person med en helt særlig tyngde i Manchester Uniteds historie – Alex Ferguson, der regerede fra 1985 til 2013 og undervejs vandt samtlige trofæer med betydning i fodboldverdenen.