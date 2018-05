Southampton og Højbjerg får vital sejr i bundstrid Southampton reddede næsten Premier League-livet med en 1-0-sejr ude over Swansea. West Bromwich rykker ned.

Teoretisk kan Southampton stadigvæk rykke ud af Premier League, men al logik taler for, at Pierre-Emile Højbjergs klub reddede livet i ligaen tirsdag aften.

I bundbraget på udebane mod Swansea vandt Southampton med 1-0 efter en scoring af italieneren Manolo Gabbiadini, og dermed er Southampton tre point foran netop Swansea inden sidste spillerunde.

I tillæg er Southamptons målforskel ni mål bedre, og derfor skal meget gå mod danskerklubben, hvis sæsonen skal ende med nedrykning.

Sejren til Southampton betyder samtidig, at West Bromwich Albions spinkle håb om overlevelse nu kan begraves. Klubben rykker ud af Premier League efter otte sæsoner i det fine selskab.

Trods nederlaget kan Swansea fortsat redde sig. Det kræver en sejr på hjemmebane over allerede nedrykkede Stoke i sidste runde, og samtidig skal danskertunge Huddersfield tabe til både Chelsea og Arsenal.

Pierre-Emile Højbjerg var med i hele tirsdagens nøglekamp, og han leverede et solidt stykke arbejde på den centrale midtbane.

Generelt var det ikke nogen stor fodboldkamp. Holdene spillede med håndbremsen trukket for at undgå at blive fanget på kontraangreb.

Efter en målløs første halvleg overtog Southampton det meste initiativ efter pausen. Det gav flere løse muligheder, og efter 72 minutter gav det et mål.

Den netop indskiftede Manolo Gabbiadini var hurtigst over en returbold efter et forsøg fra Charlie Austin, og italieneren drejede bolden i nettet til meget stor forløsning.

Målet tvang Swansea til en stor satsning, men den var forgæves.

ritzau