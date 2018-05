Topscorer: Salahs målstime sender ham helt til tops Liverpool sikrer Champions League-billet, Tottenham vinder målorgie over Leicester, City runder de 100 point, og Arsène Wenger får sejr i afskedskamp med Arsenal.

Ingen havde rigtig set det komme, men det er nu egyptiske Mohamed Salah, der har scoringsrekorden i Premier League. Søndag åbnede han ballet for Liverpool i sidste runde, da hans mandskab besejrede Brighton 4-0, og det blev hans 32. og sidste træffer i rækken i denne omgang.

Dermed har han overhalet en lang række berømte forgængere som topscorer for den bedste engelske fodboldrække, f.eks. Luis Suárez, Robin van Persie og Thierry Henry, og han har fortsat muligheden for at runde en forrygende sæson af med den helt store titel i Champions League, hvor Liverpool møder Real Madrid 26. maj i Kijev.

Nedtur for Conte og Chelsea

Med den sikre Liverpool-sejr var et af de få spændingsmomenter på sidste rundes menukort fjernet, og Chelsea, der inden de ti afsluttende kampes samtidige start havde en chance for at stjæle Champions League-billetten fra Liverpool, hvis London-holdet vandt hos Newcastle, mens Liverpool kiksede hjemme på Anfield, må se tilbage på sæsonen med skuffelse.

Med Andreas Christensen i midterforsvaret præsterede Chelsea søndag langt under niveau hos Newcastle, der vandt 3-0 og efterlader en række åbne spørgsmål hos gæsterne fra Stamford Bridge. Hvad skal der ske på managerposten, hvor Antonio Conte menes at være på vej væk på grund af en tynd sæson som opfølgning på jubelsæsonen med mesterskabet i første forsøg for italieneren?

Foto: Steven Paston/AP Tottenhams Erik Lamela (th.) scorede søndag for sin klub i et vildt målorgie på Wembley.

Eriksen del af målorgie

Der blev heller ikke noget pladsbytte for Tottenham og Liverpool, selv om Christian Eriksen & Co. leverede en mærkelig præstation i sidste runde, hvor Leicester City uden den skadede Kasper Schmeichel var på besøg i London. Gæsterne var foran 3-1, men det lykkedes Tottenham at vende duellen og vinde 5-4.

Trods to scoringer af Harry Kane måtte englænderen opleve, at han med imponerende 30 træffere i Premier League-sæsonen alligevel ikke blev topscorer.

Foto: Frank Augstein/AP Pierre-Emile Højbjerg spillede søndag hele kampen for Southampton mod mestrene Manchester City.

City nåede det lige netop

Mesterholdet Manchester City, der har rundet de 100 scoringer i denne sæson, ville meget gerne også runde de 100 point, når sidste runde var afviklet, men det kneb gevaldigt på udebane mod Southampton, hvor Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for hjemmeholdet.

Men i sidste minut lykkedes det Gabriel Jesus at få bolden over stregen, og dermed slutter Pep Guardiolas suveræne City-mandskab med en score på 106-27 og 100 point.

Wenger-farvel med sejr

Den spanske manager har kontrakt på endnu en sæson i Manchester, og det havde Arsène Wenger egentlig også hos Arsenal i London. Men den 68-årige franskmand måtte for nylig erkende, at han ikke kunne fortsætte i klubben, og søndag stod han for sidste gang i spidsen for sine Gunners.