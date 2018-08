Dramatisk opgør afslutter lørdagens Premier League To danskere var på banen for Huddersfield, der hjemme tabte til Maurizio Sarris Chelsea i Premier League.

Chelsea fik en god start på Premier League-sæsonen med manager Maurizio Sarri ved roret.

London-klubben vandt lørdag eftermiddag 3-0 ude over Huddersfield, der havde Mathias 'Zanka' Jørgensen og Philip Billing i startopstillingen, mens Jonas Lössl sad på bænken.

Chelseas nye midtbaneduo N'Golo Kanté og Jorginho kom begge på tavlen, ligesom Pedro gjorde det.

En femteplads i sidste sæson betød, at Chelsea ikke kvalificerede sig til Champions League, og tidligere på sommeren blev manager Antonio Conte afløst af Sarri i jagten på en bedre placering.

Sarri valgte nyerhvervelserne Kepa Arrizabalaga og Jorginho til startopstillingen, mens ellers skadesplagede David Luiz holdt Andreas Christensen på bænken.

Herfra kunne den danske landsholdsspiller skue over til hjemmeholdets bænk og konstatere, at Ben Hamer var valgt til buret i stedet for Lössl.

Hjemmeholdet bed fra sig

Chelsea havde favoritværdigheden på sin side, men Huddersfield bed godt fra sig i store dele af første halvleg. Alligevel sørgede Chelseas nye midtbanekonstellation for en 2-0-føring ved pausen.

Et sjældent mål af franskmanden Kanté åbnede ballet i det 34. minut. Han satte foden på et indlæg fra brasilianske Willian og sendte bolden over i fjerneste hjørne.

Steve Mounié headede på overliggeren for værterne, før Marcos Alonso strøg med frem og blev nedlagt i feltet.

Straffesparket eksekverede Jorginho med usædvanlig stor koldblodighed, da han ventede på Hamers udfald og trillede bolden i mål med største selvfølgelighed.

Huddersfield-manager David Wagner forsøgte at vende kampen fra starten af anden halvleg ved at sende angriberen Laurent Depoitre på banen.

Men i stedet var det Chelseas Alonso, der sparkede på overliggeren og truede med en 3-0-scoring. Den kom så med ti minutter igen, da Pedro slap igennem og nemt vippede bolden over Hamer.

Blandet start for oprykkerne

Den tidligere Esbjerg-spiller Anders Dreyer var ikke i truppen hos Brighton, som indledte sæsonen med et nederlag på 0-2 til Watford. Samtidig vandt Bournemouth 2-0 over oprykkeren Cardiff, der ikke havde Kenneth Zohore i truppen.

Roy Hodgsons Crystal Palace åbnede sæsonen med en 2-0-sejr ude over oprykkerne fra Fulham.

Wolverhampton, der også er oprykker, spillede 2-2 hjemme mod Everton, der var en mand i undertal i lidt mere end en halvleg.

Nyindkøbte Richarlison bragte Everton foran 1-0 i første halvleg, men kort før pausen indkasserede gæsterne en dobbelt straf.

Phil Jagielka fik først et direkte rødt kort for en hensynsløs tackling, og på det efterfølgende frispark udlignede Wolverhamptons Ruben Neves til 1-1.

I anden halvleg scorede Richarlison for anden gang for Everton, men cirka ti minutter før tid headede Raúl Jiménez 2-2-udligningen i mål.

ritzau