Mourinho og Manchester United flopper i Brighton De engelske vicemestre led nederlag allerede i 2. runde af Premier League.

Manchester United-manager José Mourinho er efter bare to spillerunder under voldsomt pres i Manchester United.

I portugiserens tredje sæson i Premier League-storklubben måtte han søndag indkassere et uventet nederlag på udebane til Brighton, der via en smart scoring af Glenn Murray midt i 1. halvleg blev sendt på kurs mod en meriterende 3-2-sejr. United fik reduceret små 5 minutter inde i tillægstiden på straffespark.

Manchester United sluttede i sidste sæson som nummer 2 i Premier League hele 19 point efter Manchester Citys mestre, men holdet og særligt Mourinho blev fra flere sider kritiseret for at praktisere en kedelig spillestil helt ude af takt med de traditioner, der tidligere har hersket hos de engelske rekordmestre. En kritik, der nu vil blusse op på ny.

Problemet Pogba

Sideløbende har José Mourinho rettet voldsom kritik mod rivalerne fra Manchester City og senest udtalt, at »alle kan købe gode spillere, men stil og klasse er ikke noget man kan købe sig til«.

Desuden er der ifølge flere engelske eksperter gnidninger mellem Mourinho og stjernespilleren Paul Pogba. I et forsøg på at lægge en dæmper på gemytterne har Mourinho gjort den franske verdensmester til anfører – i en desperat manøvre på at få Pogba, der reducerede mod Brighton, da det var alt for sent, til at få et skifte til FC Barcelona ud af hovedet.

Mod Brighton virkede Pogba og størstedelen af de øvrige United-stjerner ude af stand til at sætte sig igennem mod den lille provinsklubs stolte og arbejdsomme spillere.

Næste mandag skal José Mourinho og Manchester United levere i sæsonens første alvorlige test, når Tottenham, der er et af 5 hold med maksimumpoint efter 2 runder, kommer på besøg.

City i vanlig stil

Tidligere søndag brillerede Manchester City med en 6-1-sejr på hjemmebane over Huddersfield, der havde målmanden Ben Hamer i en uheldig hovedrolle.

Ben Hamer, der har slået danske Jonas Lössl af pinden som førstemålmand, havde i åbningsminutterne flere fornemme indgreb. Men så gik det helt galt for Hamer. Midt i 1. halvleg kom han på skovtur, da han forgæves jagtede det udspark, Ederson Moraes havde sendt i retning af Sergio Agüero.

Argentineren var nådesløs og straffede Hamer og Huddersfield prompte, inden målmanden igen var prisgivet, da Gabriel Jesus hamrede ind til 2-0 efter en halv time.

Sergio Agüeros andet mål til 3-0 faldt, da Hamer ikke kunne holde en ufarlig afslutning. Gæsterne fik reduceret kort før pausen, inden City spillede sig til en storsejr på en frisparksperle af David Silva, en arrogant hælscoring af Agüero og et selvmål.