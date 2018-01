FCK's nye kreative kraft: Det stod ikke først for, at jeg skulle bryde igennem De andre drenge voksede fra Robert Skov, så han var i periode i tvivl om, hvor langt han kunne nå i fodbold.

FOR ABONNENTER

Som så mange andre drenge havde Robert Skov helt fra lille drømmen om at blive professionel fodboldspiller, men undervejs i opvæksten kiggede han på sine holdkammerater og kom oprigtigt i tvivl om, hvor langt han kunne drive det.

»Jeg ved ikke, om det ligefrem altid har været bestemt, at jeg skulle være fodboldspiller. Det kom i hvert fald nok lidt senere for mig end for andre, at jeg fandt ud af, at jeg var godt til det. Jeg spillede i Sejs, indtil jeg var 10-11 år og flyttede så til Silkeborg IF. Det gik godt i starten, men pludselig voksede alle de andre, uden at jeg voksede med«, fortæller Robert Skov i et interview foretaget under ligalandsholdets træningstur til Abu Dhabi.

»Det stod altså ikke først for, at det var mig, der skulle komme igennem det hele«, konstaterer han.

'Det hele' er den 21-årige endnu ikke kommet igennem, men han har taget endnu et skridt i den retning med den aftale, der 'kun' mangler lønforhandlinger og lægetjek, før Robert Skov kan kalde sig FCK'er. De to klubber er i følge en pressemeddelelse fra Silkeborg IF i hvert fald enige om betingelserne for et øjeblikkeligt klubskifte.