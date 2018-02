FCK vinder storsejr med godt spil i et kvarter

FOR ABONNENTER

Da undertegnede i sin tid travede sine barnesko tynde i Kongens Enghave, og med tornystret på ryggen frekventerede Ellebjerg Skole, hvor fru Bang varetog vores undervisning i læsning, stavning og skrivning, var der en fræk dreng i klassen. Jeg skal ikke nævne hans navn i denne sammenhæng, for måske er han præst på Fyn eller befinder sig i en anden position, hvor den følgende prekære afsløring kan få kedelige konsekvenser. Men han kunne en remse, som han gerne gav til bedste indtil flere gange dagligt. Det var ligesom hans ting. Og den lød i al sin frivole sprogbegejstring, som følger: »På de fine restauranter får man tre retter mad: Fisse, kusse vandgrød/flækket pik på franskbrød/og to nosser på et fad/Se det var de tre retter mad«.

Det er i den grad ikke Keats, ja, end ikke Rifbjerg (selv om han også kunne remsen, ved jeg, og holdt af den). Men det lille digt fortæller om glæden ved at sige de ord, man godt ved, man ikke må lade komme over sine læber. Det er lokumspoesi, retiradeversekunst, men samtidig også en barnlig til betegnelsen for de menneskelige forplantningsorganer samt deres endokrine vedhæng.

Og hvad har det med tv at skaffe?, spørger De måske. Jo, barndommens vulgæreufemismer randt mig i hu, fordi jeg har fulgt DR 3 i afvigte uge, hvor et seksualoplysningstema har huseret, herunder forholdsvis korte programmer, hvor mænd og kvinder har talt af karsken bælg om deres respektive køn, og man har valgt at anvende de folkelige gloser: pik og fisse. Mændene fortæller om 'Mig og min pik' med tematiske vinklinger, og hos kvinderne er det 'Mig og min fisse'.

Og det er ærlig snak, må man sige. Det indbyder titlen også til. Havde man valgt 'Mig og min penis' samt 'Mig min vagina', er det ikke sikkert, svesken ville være kommet på disken i samme uhildede omfang, for det er noget andet, jo. En penis er et opslag i et leksikon, og en vagina et fænomen på en planche hos sundhedsplejersken. Men pikken, sådan en har man jo siddende lige der mellem stængerne, hvis man er en mand, og fissen, hvis man er en kvinde.