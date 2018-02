Få overblikket: Er Lyngby gået konkurs? Bliver BIF-kampen søndag aflyst? Og hvad ender den engelske interesse med? Politiken giver her svarene på de mest presserende spørgsmål om Lyngbys usikre økonomiske situation.

Lyngby Boldklub kæmper for livet, da klubkassen er tom, og man indtil videre hverken har formået at aflønne spillere og trænere eller finde en ny ejer af klubben.

Politiken giver her et overblik over, hvad situationen er netop nu, og hvad der venter i de kommende dage.

Er Lyngby gået konkurs?

Nej, ikke for nuværende. En konkurs kræver, at en kreditor fremsætter en konkursbegæring for Sø- og Handelsretten, hvilket ikke er sket endnu. Lyngby Boldklub mangler blandt andet at betale lønninger til spillere og trænere samt penge til Skat. Konkursbegæringen tager op mod 14 dage at blive behandlet i retten. Kommer Lyngby Boldklub under rekonstruktion, vil det betyde, at klubben bliver frataget seks point i Superligaen. I tilfældet af en konkurs bliver klubben taberdømt i de resterende Superliga-kampe og tvangsnedrykket to rækker. Lyngby kan fortsætte med at spille kampe i Superligaen i perioden mellem en mulig rekonstruktion og konkurs.

Foto: Finn Frandsen Anfører Mathias Tauber er en del af Lyngbys spillerråd, der har anbefalet kollegaerne at give Lyngby mere tid til at finde penge. Men de første spillere rygtes væk. Foto: Finn Frandsen

Anfører Mathias Tauber er en del af Lyngbys spillerråd, der har anbefalet kollegaerne at give Lyngby mere tid til at finde penge. Men de første spillere rygtes væk. Foto: Finn Frandsen

Hvilken situation står spillerne i?

Da tirsdag blev til onsdag, overskred Lyngby Boldklub fristen for det påkrav om løn, som spillerne havde sendt klubben via Spillerforeningen. Det gør, at spillerne kan skifte på en fri transfer til en anden klub. Tirsdag aften udsendte Spillerforeningen dog en pressemeddelelse om, at man i fællesskab med Lyngbys spillerråd anbefalede spillerne ikke at benytte muligheden for at komme ud af deres kontrakter onsdag på grund af den manglende løn. I stedet rådede man til at efterkomme Lyngby Boldklubs ønske om at forlænge fristen til fredag, fordi Spillerforeningen på baggrund af kontakt med potentielle investorer konkluderede, at der er en mulighed for at Lyngby kan fortsætte driften. Onsdag valgte svenske Simon Strand dog alligevel ifølge det svenske medie Dalarnas Tidningar at skifte til Dalkurd, efter han blev hentet til Lyngby i januars transfervindue. Ifølge Tipsbladet har midtbaneprofilen Mikkel Rygaard også valgt at ophæve sin kontrakt i jagten på en ny klub, så han ligesom Strand kan skifte på en fri transfer. Ender Rygaard officielt med at ophæve sin kontrakt, vil han i princippet kunne skrive kontrakt med Brøndby, få en dispensation af DBU til at skifte, da han ikke var kontraktfri ved transfervinduets afslutning og derefter spille mod Lyngby søndag.

Bliver kampen søndag mod Brøndby spillet?

Det kan både blive et ja og et nej. Hvis Lyngby har spillere nok til at stille et hold, skal man nemlig også have løst to andre problemer. Varmen under Lyngby Stadion har været slukket, siden de økonomiske problemer blev offentlig kendt. Det betyder, at der aktuelt er tre centimeters frost i græsset. Men ifølge Ifølge Head Groundsman på Lyngby Stadion, Lars Olsen, kan man dog godt nå at klargøre banen, hvis der ikke falder mere sne. Dernæst har Lyngby også den udfordring, at man ikke kan ansætte og aflønne personale til kampafvikling og sikkerhed, som der normalt sker til Superliga-kampe, da selskabet i den nuværende situation ikke må påføres flere udgifter. Divisionsforeningen har givet Lyngby Boldklub torsdag som deadline for et tilbagesvar på, om man kan afvikle kampen. Sker det ikke, vil Lyngby med al sandsynlighed blive taberdømt 0-3.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Fodboldspiller Michael Lumb (3) og cheftræner Thomas Nørgaard ankommer til træning, da spillerne fra Lyngby Boldklub træner efter superligaklubben ikke nåede fristen for at betale spillerne midnat tirsdag, onsdag den 7. februar 2018. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

Fodboldspiller Michael Lumb (3) og cheftræner Thomas Nørgaard ankommer til træning, da spillerne fra Lyngby Boldklub træner efter superligaklubben ikke nåede fristen for at betale spillerne midnat tirsdag, onsdag den 7. februar 2018. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

Hvor reel er interessen fra andre mulige investorer?