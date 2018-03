Optimisme efter 1-1: Nordsjællands unge tigre går på guldjagt i »meget tæt« slutspil

FOR ABONNENTER

På fødderne havde hun et par Vans, som man skimtede under burkaen, når hun gik. Den 16-årige pige havde beholdt sine gummisko på og nægtet at iføre sig de irakiske damesko, som hendes far havde foræret hende. Han havde vundet kampen om burkaen, og når de sammen tog på markedet eller besøgte et af de hellige steder i Irak, bad han hende om at iføre sig den. Også selv om ingen andre af familiens kvinder gik i burka.

»Jeg tror, at det var min fars forsøg på at få kontrol over mig. Han havde ikke kontrol over mig i Danmark, men dernede var det anderledes«, fortæller Zeinab Mosawi. Burkaen havde hun på i alt fire gange, vurderer hun.

»Det føltes uhyggeligt. Jeg følte i forvejen, at jeg forsvandt, når jeg havde tørklæde eller abaya på. At have burka på betød, at jeg forsvandt endnu mere og blev usynlig. Jeg havde ingen værdi, følte jeg. Jeg var der bare«.

Pigen, der var vokset op i et rækkehus i Allerød, befandt sig i begyndelsen af 2012 i shiamuslimernes hellige by Kabala i stedet for at være til terminsprøver i Danmark. Hun var sendt på genopdragelsesrejse i det land, hendes familie var flygtet fra i 1997.